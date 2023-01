Jeep Avenger: Stellantis intende produrre il SUV anche in Brasile?

Dal Brasile giunge la voce che il progetto per produrre la Jeep Avenger in quel paese sarebbe già partito, secondo quanto rivelato dalla stampa brasiliana che cita fonti legate al brand americano. “Il progetto di fattibilità di Jeep Avenger in Brasile è già partito e presto dovrebbero essere definiti nuovi dettagli”, rivela la fonte. Al momento la notizia non sarebbe certa al 100 per cento ma viene data per molto probabile, del resto la cosa avrebbe assolutamente senso.

Oltre che in Polonia Jeep Avenger sarà prodotto anche in Brasile?

L’arrivo di Jeep Avenger in Brasile dovrebbe portare cambiamenti anche per Jeep Renegade. La prossima generazione del SUV compatto infatti cambierà piattaforma e fabbrica, iniziando ad essere realizzata sulla base della CMP (STLA Small) della Peugeot 208 e della Citroën C3. Con ciò, Jeep Renegade lascerà lo stabilimento di Goiana (PE) per far posto a RAM Dakota, Jeep Compass e Jeep Commander, migrando nello stabilimento di Betim (MG). Sarà la prima vettura Jeep costruita nello stabilimento dove oggi escono solo i modelli Fiat e i pickup RAM vengono fabbricati.

La base CMP / STLA Small sarà utilizzata da tutti i modelli compatti di Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, ovvero le future generazioni di Argo, Pulse, Fastback, Mobi, Cronos, Strada e qualsiasi altro modello piccolo del gruppo. Pertanto, Betim avrà forti investimenti per ricevere questa piattaforma.

Jeep Avenger dovrebbe essere prodotta in Brasile insieme alla nuova Jeep Renegade. Entrambi i modelli condividono la piattaforma modulare della Peugeot 208 e saranno realizzati insieme a Betim. L’arrivo dell’Avenger consentirà alla Renegade di crescere di dimensioni, mentre il nuovo modello si prenderà un pezzo del territorio dell’attuale entry level di Jeep in Brasile e anche della Fiat Pulse.

A differenza dell’Europa, dove la Jeep Avenger viene venduta anche in versione elettrica, in Brasile sarà prodotta solo nelle versioni a combustione. La variante elettrica potrebbe arrivare in Brasile, ma di importazione, visti gli altissimi costi di produzione di un’auto elettrica in Brasile. Il fatto che le versioni a combustione di Avenger saranno vendute in Brasile anche quando in Europa ormai non si potrà più fa capire perché Jeep abbia deciso di sviluppare comunque delle versioni di questo tipo.

Jeep Avenger

In Brasile, la Jeep Avenger dovrebbe essere venduta anche con un motore turbo a tre cilindri 1.0 T200 di Pulse e Fastback. Questo motore sta iniziando a prendere piede nello stabilimento Fiat, tanto che, presto, equipaggerà anche la Strada, la Peugeot 208, la seconda generazione della Peugeot 2008 che è già in fase di test e può essere utilizzata anche da Citroën C3 e Fiat Argo e Cronos.