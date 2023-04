Jeep Avenger nominata “Best Small Car” agli Autocar Awards 2023

La nuovissima Jeep Avenger completamente elettrica arricchisce la sua collezione di riconoscimenti internazionali dopo essere stata nominata “Best Small Car” agli Autocar Awards 2023. Gli Autocar Awards, che celebrano le migliori auto nuove in vendita oggi nel Regno Unito, sono curati da alcuni dei giornalisti automobilistici più informati ed esperti del settore, selezionando il meglio del meglio in categorie altamente competitive.

Commentando la vittoria dell’Avenger, Mark Tisshaw, redattore di Autocar, ha dichiarato: “Trascorri del tempo con il team che ha realizzato l’Avenger e ti renderai conto di quanto siano stati impegnati questi individui appassionati e di come abbiano lavorato duramente per creare un’auto che porta qualcosa di veramente diverso nella classe dei piccoli SUV.”

“Il design dell’Avenger è in tutto e per tutto un vero veicolo Jeep, e ha un carattere davvero robusto. Le proporzioni sono esatte e, come le migliori utilitarie, ha vero fascino e carattere. Queste qualità si trasferiscono al modo in cui l’Avenger guida. C’è maturità nella guida, nella maneggevolezza e nello sterzo, e l’energia elettrica è un vantaggio in città. Sembra molto più sofisticato di un’auto così piccola. Sebbene l’Avenger possa sembrare piccolo all’esterno, ciò non si avverte mai veramente dentro.”

Jules Tilstone, amministratore delegato di Jeep UK, ha commentato: “Siamo lieti di vedere che un’altro magazine automobilistico di tutto rispetto riconosce l’eccezionale offerta di Avenger per i clienti nel settore delle auto compatte. L’Avenger è ricco di DNA Jeep, ora in forma compatta senza compromessi sulla spaziosità interna. Stiamo andando avanti con la prossima generazione di veicoli Jeep elettrificati e l’Avenger è in prima linea in questo nuovo entusiasmante capitolo”.

Il nuovo Avenger è un SUV compatto completamente elettrico che, con soli quattro metri di lunghezza, si posiziona nel segmento B-SUV in rapida crescita. Rivolto a persone attive che cercano un SUV dalle dimensioni compatte, l’Avenger offre molto spazio e possibilità di stivaggio. Progettato e costruito come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, l’Avenger racchiude il DNA Jeep in un SUV compatto con una combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia.

Con un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP, un nuovo propulsore elettrico combina un esclusivo motore elettrico da 400 volt con 115 kilowatt, 260 Nm di coppia massima e una nuova batteria da 54 kWh. L’introduzione dell’Avenger in Europa segna l’inizio della fase successiva dell’elettrificazione del marchio Jeep: l’ondata di BEV. Entro la fine del 2030, le vendite europee del marchio Jeep saranno esclusivamente elettriche al 100%.