Ram Rampage: 500 unità vendute in appena 28 minuti

Il nuovo Ram Rampage è la nuova icona dell’industria automobilistica brasiliana, con un successo che ha superato anche quello dei precedenti lanci fatti dal brand americano dal 2020 in poi. Il pick-up non è ancora arrivato nelle concessionarie del marchio e sta già creando scalpore, giustificando appieno il suo nome.

Il 22 giugno, alle 10:00, il costruttore di Stellantis ha avviato le prevendite online del primo lotto, composto da 500 unità. In appena 28 minuti, tutti gli esemplari erano già terminati. Ram ha richiesto un deposito di 1000 R$ (191 euro) per poter partecipare. Viste le tante richieste, sono stati accettati ulteriori 1100 ordini, mantenendo la gratuità del pacchetto opzionale. L’informazione sulla consegna per questi clienti sarà fornita in un secondo momento.

Ram Rampage tre quarti posteriore

Ram Rampage: grande successo in Brasile per il nuovo pick-up compatto

Gli acquirenti dei primi 1600 Rampage avranno l’onore di riceverlo per primi. Come bonus, riceveranno gratuitamente i tre elementi opzionali che compongono il Pack Elite. Questo pack include un impianto audio premium Harman Kardon da 360W con 10 altoparlanti e un subwoofer da 6 pollici, sedile del passeggero con regolazioni elettriche a 12 vie e illuminazione ambientale a LED. Il pacchetto, che costa normalmente 6000 R$ (1149 euro), è disponibile per tutte le versioni del nuovo Ram Rampage.

Il Rampage è un vero e proprio capolavoro. È stato creato su misura per soddisfare le esigenze degli automobilisti brasiliani. Combina alla perfezione i pilastri della casa automobilistica americana: forza, capacità, lusso e tecnologia. Senza dimenticare che è il pickup più potente, rapido e veloce mai prodotto in Sud America.

Sotto il cofano ci sono due motori tra cui scegliere

Il merito va al nuovo motore turbo benzina Hurricane 4 da 272 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, che consente al Ram Rampage di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi e di raggiungere i 220 km/h (per quanto riguarda la versione R/T più sportiva). Questo propulsore è disponibile anche nelle versioni Rebel e Laramie, che possono essere equipaggiate anche con il turbodiesel Multijet da 170 CV e 380 Nm.

Il Rampage è l’unico pick-up di produzione sudamericana che offre di serie un pacchetto completo di funzioni di assistenza alla guida (che include cruise control adattivo con Stop & Go, allarme di collisione frontale con frenata autonoma d’emergenza e rilevamento di pedoni e ciclisti, monitoraggio degli angoli ciechi, rilevamento del traffico incrociato posteriore, allarme di deviazione dalla corsia con correzione, sette airbag e freni a disco ventilati su tutte le ruote), un ampio display touch da 12.3 pollici per il sistema di infotainment Uconnect (che supporta il mirroring wireless con Android Auto ed Apple CarPlay e la navigazione integrata) e servizi connessi attraverso la nuova piattaforma Ram Connect.

Il nuovo Ram Rampage non è solo un veicolo, ma una rivoluzione importante nel segmento dei pick-up, che combina lusso, potenza e tecnologia in un unico pacchetto.