Ram Rampage: il pickup sarà venduto anche in Nord America

Da quando Ram ha confermato che stava sviluppando un nuovo pick-up compatto per il Sud America, sono circolate voci sul fatto che il modello sarebbe arrivato anche negli Stati Uniti. Le indiscrezioni sono aumentate quando la casa automobilistica di Stellantis ha confermato che si chiamerà Ram Rampage – un nome preso dalla Dodge Rampage degli anni ’80, un altro pickup unibody venduto negli SUA- e ha mostrato un design derivato dal Ram 1500 che potrebbe facilmente inserirsi nella gamma del marchio in America. E ora, una fonte interna al gruppo automobilistico con una conoscenza approfondita dei piani di Stellantis ha detto a The Drive che il Ram Rampage sarà effettivamente portato sul mercato statunitense, con un debutto previsto per la fine dell’anno.

Secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti il nuovo pickup compatto Ram Rampage potrebbe essere venduto anche negli USA

La notizia arriva proprio oggi che un paio di prototipi di Ram Rampage sono stati avvistati sulla strada in Colorado. Le case automobilistiche testano continuamente le auto del mercato estero negli USA. Ciò che è leggermente strano è quanto sia pesante il camuffamento quando Ram ha già mostrato il design e altri prototipi di Rampage sono stati individuati e mostrati con involucri molto più leggeri. Nasconde differenze stilistiche che saranno uniche in America?

Lo scetticismo è comprensibile. I veicoli realizzati per i mercati emergenti di solito non possono essere venduti qui per una serie di motivi ma il Rampage è destinato a essere la rara eccezione alla regola. L’ostacolo più grande è la Chicken Tax del 25% imposta sugli autocarri leggeri importati in America dato che la Rampage sarà costruita solo in Brasile. Ma Stellantis ha una serie di opzioni per aggirare il problema. Una possibilità interessante, come sottolineato è l’utilizzo delle linee di produzione nel suo stabilimento di Toluca Assembly in Messico, che in questo momento costruisce solo la Jeep Compass, che condivide convenientemente una piattaforma con Ram Rampage. Oltre a ciò, lo scorso autunno, l’ex CEO Mike Koval, sostituito di recente da Tim Kuniskis, aveva affermato che la società stava “attivamente e in modo aggressivo” cercando di realizzare un piccolo pickup.

Koval ha anche mostrato quello che è stato descritto come un pickup di medie dimensioni elettrificato a un gruppo di concessionari Ram a marzo, e non è chiaro se fosse questo, che sembra essere un po’ più grande del Ford Maverick. Ad ogni modo, Ram vende attualmente solo pickup medi e grandi negli Stati Uniti e non ha offerto nulla di più piccolo da quando ha interrotto la produzione del Dakota nel 2011. Rimangono ancora molte incognite, ma in questo momento il Ram Rampage è sulla buona strada per diventare rivale di Ford Maverick in America.