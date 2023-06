Ram Rampage: ufficiale il nuovo pick-up compatto del brand americano

Una delle prime mondiali più attese degli ultimi anni è finalmente arrivata: la presentazione del nuovo Ram Rampage. Il nuovo modello si basa sui pilastri fondamentali del marchio americano, ossia forza, capacità, lusso e tecnologia.

Questo pick-up, progettato e sviluppato in Brasile con il supporto di team nordamericani, farà il suo ingresso nelle concessionarie Ram a partire da agosto, offrendo altissimi standard di qualità e design.

Ram Rampage interni

Ram Rampage: svelate tutte le caratteristiche del nuovo pick-up

Il Rampage è il frutto di un intenso lavoro che ha coinvolto oltre 800 ingegneri e tecnici brasiliani, per un totale di oltre 1,2 milioni di ore di sviluppo. Il progetto ha richiesto un investimento superiore a 1,3 miliardi di R$ (oltre 248.000 euro), parte degli oltre 16 miliardi di R$ (oltre 3,05 milioni di euro) che Stellantis sta destinando al Brasile nel periodo 2018-2025.

Il nuovo modello vanta una presenza su strada massiccia e imponente grazie alle linee disegnate dallo Stellantis Design Center del Sudamerica, in collaborazione con designer nordamericani. Vanta un corpo lungo 5028 mm, largo 1886 mm, alto 1780 mm e con un passo di 2994 mm. È disponibile in tre varianti, ognuna con la propria personalità distintiva: Laramie, Rebel e R/T.

Il Ram Rampage Rebel offre un look off-road con finiture nere e grafite. L’allestimento Laramie predilige, invece, delle rifiniture cromate e argentate per un look più tradizionale. La variante R/T, quella più sportiva, vanta un mix di componenti colorati e in nero lucido, con una linea distintiva che richiama la famosa sigla “Road/Track”.

Il nuovo Rampage si preannuncia come il pick-up più potente prodotto in Sudamerica. Questo grazie al moderno motore Hurricane 4, che eroga 272 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima. In termini di prestazioni, la versione R/T accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h (limitata elettronicamente). Le altre versioni non sono da meno, con un 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e una velocità massima di 210 km/h. L’altro propulsore disponibile è il collaudato turbodiesel Multijet da 2 litri, che offre 170 CV di potenza e 380 Nm di coppia massima.

È il pick-up prodotto in Brasile più tecnologico di sempre

Il Ram Rampage è il pick-up prodotto in Brasile più tecnologico lanciato fino ad ora. Il quadro strumenti completamente digital da 10.3 pollici e il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12.3 pollici offrono un’esperienza senza paragoni.

Al centro della console, troviamo il RamCharger – un caricatore wireless per smartphone compatibili con uscita d’aria per raffreddare il telefono. Nell’abitacolo ci sono anche sei porte USB, tre delle quali sono USB Type-C.

Il nuovo pick-up offre una serie di equipaggiamenti di sicurezza tra i quali: sette airbag, controllo della stabilità, commutazione automatica dei fari, monitoraggio del punto cieco e rilevazione dell’uscita di corsia. La funzione di frenata automatica d’emergenza con rilevamento dei pedoni fornisce una protezione aggiuntiva nelle situazioni più critiche.

Inoltre, il Ram Rampage è dotato di telecamera a 360°, che facilita le manovre di parcheggio e consente una visione completa dell’area intorno al veicolo, e del sistema di assistenza al parcheggio ParkSense. Quest’ultimo offre un monitoraggio avanzato dell’ambiente circostante durante le manovre di parcheggio, avvisando il conducente di potenziali ostacoli.

Il Rampage rappresenta un passo in avanti molto importante nel segmento dei pick-up. Con la sua combinazione di potenza, comfort e tecnologia, questo veicolo rappresenta un benchmark per gli altri produttori. Stellantis ha investito massicciamente in questo progetto, con la chiara intenzione di posizionare Ram come un punto di riferimento nel mercato sudamericano.

A partire da agosto, i clienti potranno godere di tutto ciò che il nuovo veicolo ha da offrire. Con le sue prestazioni superiori, il suo comfort senza precedenti e le sue innovative funzionalità di sicurezza e tecnologia, questo modello si preannuncia un prodotto da non sottovalutare nella sua categoria.