Abarth Pulse: debutta in Brasile il primo SUV del marchio

Con più di 70 anni di storia alle sue spalle, Abarth si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Più precisamente sotto forma di SUV, il primo al mondo dello Scorpione. Con la missione di segnare il ritorno in Brasile, l’Abarth Pulse è stato svelato in occasione del Grande Fratello Brasiliano 2022 ed è approdata sulle piste di Formula 4 come madrina della competizione.

Ora raggiunge il mercato brasiliano rafforzando i pilastri di Abarth: “Legacy”, “Performance”, “Technology & Innovation” in vetture “Custom Made”, garantendo “Guida Provocante” per una “Legione di Appassionati”.

Abarth Pulse: lo Scorpione lancia in Brasile il suo primo SUV

Il primo SUV Abarth è stato sviluppato e prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Betim (MG). Il marchio ha già venduto due veicoli nel grande paese sudamericano. Nel 2002 ha avuto la versione più potente della Stilo e nel 2014 l’iconica 500 Abarth. Ma la storia dell’azienda è molto più antica.

Nasce nel 1949, dalla passione per le corse di Carlo Abarth, un pilota con il talento di “avvelenare” le auto normali. Da allora, è diventato famoso per la sua sportività, le prestazioni e l’esperienza di guida unica.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat & Abarth Sud America, ha detto che l’azienda ha accelerato per consegnare un’autentica Abarth. Più che lanciare un nuovo prodotto, sta riportando il marchio in Brasile a pieno regime.

Il costruttore torinese sa quanto i brasiliani siano appassionati di sportività e prestazioni, tutto ciò che rappresenta Abarth. Il nuovo Pulse by Abarth arriva per accontentare un pubblico che apprezza queste caratteristiche e che vuole trasformare l’esperienza di guida in un’esperienza straordinaria.

Per il lancio dello Scorpione in Brasile, il brand di Stellantis ha puntato su una serie di iniziative. Innanzitutto, l’annuncio del suo ritorno è avvenuto durante uno dei reality show più apprezzati del paese, il BBB 2022.

Il SUV è stato rivelato dal vivo durante il programma. Successivamente, rafforzando la sua vocazione, il veicolo è diventato l’auto madrina della F4, categoria che ha esordito nel paese nel 2022 e che lo stesso Scorpione sponsorizza.

Inoltre, ci sono stati anche investimenti in infrastrutture per il lancio di Abarth. La rete delle concessionarie Abarth è stata ampliata per avere 60 punti vendita (48 sono già operativi). Presenti in tutte le regioni del Brasile, praticamente in tutti gli stati, portano non solo il logo dello Scorpione, ma anche l’intera identità visiva dell’azienda e una squadra in grado di accogliere gli appassionati di sport.

Ognuno avrà un corner Abarth nello showroom, lo scudetto del marchio sulla facciata principale e sul totem esterno, accessori e Abarth Wear disponibili per la vendita, oltre alla possibilità di provare il nuovo SUV.

Il nuovo Abarth Pulse è equipaggiato con il motore turbo T270, essendo il più veloce in Brasile nella sua categoria. Il modello è così completo che non ha bisogno di alcuna opzione. Esce dalla fabbrica raccogliendo, ad esempio, contenuti come doppio scarico sportivo, sistema di infotainment con display da 10.1 pollici con servizi connessi, comandi al volante, frenata automatica di emergenza, freno a mano elettronico con funzione Auto Hold, caricatore wireless per smartphone compatibili, accensione automatica dei fari e avviso di cambio corsia.

Il design

Il design già premiato del Fiat Pulse ha guadagnato una dose extra di sportività grazie ad Abarth. Ancora più robusto, il modello arriva con dettagli in rosso, il colore caratteristico del marchio torinese.

A partire da una striscia laterale, con una firma che porta velocità e dinamismo. Anche gli specchietti retrovisori esterni e una linea sul paraurti anteriore seguono la stessa estetica e colore. Non potevano mancare gli stemmi Abarth, presenti sia sulla fiancata che sul frontale. Sulla griglia c’è anche la bandiera Fiat. Dispone inoltre di esclusivi cerchi Racing da 17” più larghi e un unico coprimozzo.

Sulla parte anteriore del SUV sportivo troviamo ancora linee che mostrano la sua muscolatura, come l’applique superiore con disegno in fibra di carbonio e la griglia flottante con presa d’aria dedicata per una maggiore efficienza.

Dispone anche di vari elementi per migliorare l’aerodinamica, come la presa d’aria e il paraurti anteriore più basso e largo. Già nella parte posteriore porta l’esclusività nella sportivissima antenna a forma di pinna di squalo, la firma Abarth e un paraurti posteriore che rafforza il DNA di Abarth Racing con un doppio terminale di scarico cromato da 3 cm e il caratteristico rombo del brand italiano.

L’unicità del DNA “avvelenato” si trova anche nell’abitacolo oscurato. L’imponente simbolo dello Scorpione è presente in 13 punti, come il retro dei sedili, il centro del volante, lo stemma del cruscotto, un’etichetta sulla leva del cambio e persino il cofano motore.

Ovviamente non poteva mancare il colore appariscente di Abarth, il rosso. Gli esclusivi sedili in ecopelle nera, il bracciolo e il volante hanno cuciture in tinta, così come il pomello del cambio. A sottolineare la finitura unica del SUV c’è anche una striscia rossa sul pannello e anche la lettera “E” del nome Pulse sullo stemma posteriore arriva in quella tonalità.

Per completare, la consolle centrale sfrutta al massimo lo spazio, con diversi vani portaoggetti. Il quadro strumenti digitale è personalizzabile e presenta la classica estetica sportiva di Abarth. Il modello è disponibile nei colori Banchisa White, Strato Grey, Red e Volcano Black, con dettagli esterni in rosso. Le varianti in Rosso Montecarlo hanno dettagli in grigio o nero.

Da 0 a 100 km/h impiega 7,6 secondi

Il nuovo Abarth Pulse vanta un cambio automatico a 6 marce ed è dotato del motore turbo 270 con potenza di 185 CV e una coppia massima di 270 Nm, con una nuova taratura per ottenere il massimo delle prestazioni, semplicemente per essere il SUV compatto più veloce disponibile in Brasile. E non c’è da stupirsi, visto che è in grado di raggiungere i 100 km/h partendo da 0 in 7,6 secondi mentre la sua velocità massima è di 215 km/h (usando l’etanolo come carburante). Il suo rapporto peso/potenza è di 6,9 kg/CV.

Seguendo i pilastri del marchio, il modello è stato realizzato su misura. Basato sulla piattaforma MLA, l’Abarth Pulse porta con sé modifiche specifiche, come una nuova taratura del cambio che rende le cambiate più veloci e sportive.

Le sospensioni offrono maggiore stabilità e maneggevolezza con molle e ammortizzatori fino al 13% più rigidi. Le sospensioni anteriori hanno ottenuto una nuova geometria mentre la barra antirollio più grande garantisce per una maggiore stabilità. Il posteriore è caratterizzato da un assale con maggiore rigidità torsionale (+15%). Il rollio del corpo è del 10% in meno, il che ha contribuito a mantenere alta l’altezza.

Dotato di cerchi più larghi da 17” per una maggiore stabilità e pneumatici aderenti, il modello ha anche un nuovo sterzo, più diretto e preciso. Anche l’impianto frenante è stato ridimensionato per non perdere il suo autentico DNA Abarth.

Pure il motore offre un sound più accattivante grazie al nuovo impianto di scarico. Per questo è stato svolto un lavoro meticoloso per ottenere la perfetta messa a punto di un suono vibrante ed emozionante. In quanto auto sportiva utilitaria, propone l’altezza di un vero SUV (pari a 217 mm).

Tre modalità di guida tra cui scegliere

Il SUV Abarth propone tre modalità di guida tra cui scegliere: Normale con particolare attenzione alla sportività e al comfort, Manuale che porta versatilità e personalità e Poison – esclusiva del marchio – con una risposta rapida e più divertente. Con la sua speciale mappatura dell’acceleratore è possibile raggiungere la stessa velocità nel 60% del tempo rispetto alla modalità Normale.

La modalità Poison può essere attivata tramite un pulsante dedicato sul volante. Sorprende con il carico dello sterzo, che consente una guida più solida, con una progressione più pronunciata a velocità più elevate.

Non manca il Dynamic Torque Vectoring, un sistema che distribuisce la coppia alle ruote durante le curve. Dispone inoltre di una taratura del cambio supersportiva, con cambiate più rapide e riduzione automatica delle marce in frenata, per favorire il freno motore e anticipare l’inserimento della marcia più adatta per riprendere l’accelerazione. I controlli di trazione e stabilità diventano meno invadenti, offrendo una guida ancora più sportiva.

Sicurezza e tecnologia non potevano mancare sul nuovo Abarth Pulse. Porta diverse caratteristiche standard che altri modelli del segmento offrono come optional. Il sistema di infotainment con display da 10.1 pollici viene fornito con Fiat Connect Me, una piattaforma di servizi connessi che vanta oltre 30 funzioni.

L’utente può accedere alle informazioni sul proprio veicolo, come la diagnostica e la posizione tramite smartphone, smartwatch o anche attraverso un assistente personale come Amazon Alexa o Google Assistant.

Inoltre, il nuovo Pulse by Abarth è dotato di vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS): accensione automatica dei fari, Lane Departure Alert e frenata automatica di emergenza. Ha anche un freno di stazionamento elettronico automatico con Auto Hold, che mantiene il freno inserito dopo aver rimosso il piede dal pedale, offrendo maggiore comfort durante la guida. Il modello dispone poi di serie di airbag frontali e laterali per il torace e per la testa per guidatore e passeggeri.

L’Abarth Pulse è dotato anche di palette del cambio posizionate dietro al volante. Con un solo tocco è possibile cambiare marcia. Il SUV è inoltre dotato di caricatore wireless per smartphone, quadro strumenti full digital da 7 pollici specifico per Abarth, climatizzatore automatico, fari e fanali posteriori Full LED, fari con accensione automatica, sensore pioggia con attivazione automatica dei tergicristalli e Keyless Entry’n Go.

Arrivando ai prezzi, il nuovo Abarth Pulse sarà disponibile in Brasile al prezzo di 149.990 R$ – 26.681 euro – (ad eccezione di San Paolo dove costerà 154.731 R$ – 27.524 euro).