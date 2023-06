Nuova Lancia Delta: ecco come sarà la futura berlina italiana

La nuova Lancia Delta è uno dei progetti più attesi dagli appassionati del marchio italiano, che dopo anni di oblio sta finalmente vivendo una nuova fase di rilancio all’interno del gruppo Stellantis. L’azienda guidata da Carlos Tavares considera Lancia uno dei suoi brand premium insieme ad Alfa Romeo e a DS Automobiles e dunque vuole rilanciare questo marchio a livello europeo nei prossimi 10 anni. La berlina a due volumi, che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo e non solo, tornerà nel 2028 in una versione completamente elettrica, come confermato dal ceo di Lancia Luca Napolitano in più di una occasione.

Ecco tutto quello che si sa fino a questo momento a proposito della nuova Lancia Delta

Luca Napolitano ha svelato alcuni dettagli della futura Lancia Delta, che sarà basata sulla piattaforma Stla medium per veicoli elettrici di medie e grandi dimensioni. Si tratterà di un’auto “geometrica, di carattere, muscolare”, che riprenderà alcuni elementi stilistici della Delta originale del 1979, come il montante C inclinato e il lunotto avvolgente. Ma sarà anche un’auto “emozionante, manifesto di progresso e di tecnologia”, che offrirà prestazioni elevate e una grande autonomia.

La nuova Lancia Delta sarà il terzo modello della nuova gamma Lancia, che prevede anche l’erede della Ypsilon nel 2024 e l’ammiraglia nuova Lancia Gamma nel 2026. Tutti i modelli saranno esclusivamente elettrici, tranne la Ypsilon che avrà anche motorizzazioni termiche. Il marchio punta a diventare un brand premium internazionale, con una presenza iniziale in cinque mercati europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Portogallo e Spagna) e poi in altri Paesi.

Molto probabilmente la nuova Lancia Delta avrà anche una versione HF ad alte prestazioni e non si esclude il ritorno nel motorsport anche se su questo il CEO Napolitano non ha dato ancora conferma limitandosi a dire che Stellantis ci sta pensando ma che per il momento è ancora presto prima di prendere una decisione definitiva.

Del resto il marchio Lancia è in fase di rilancio e dunque sono altre le priorità al momento. In particolare il ritorno in Europa con la riorganizzazione delle concessionarie, l’avvio della produzione della nuova Ypsilon in Spagna etc. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito della nuova Lancia Delta. Quello che sembra certo è che con questa auto Stellantis voglia regalare ai numerosi fan della casa automobilistica piemontese la classica ciliegina sulla torta di una gamma che nel frattempo dovrebbe aver trovato degno spazio nel segmento premium del mercato auto in Europa.