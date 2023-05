Lancia: la docuserie che racconta i successi nel rally su Sky

“Lancia. La Leggenda del rally” è il nome di una nuova docuserie targata Sky Original suddivisa in tre capitoli, che andrà in onda in Italia a partire da sabato 3 giugno su Sky Documentari e NOW e su Sky Sport Uno, con gli episodi 2 e 3 in onda rispettivamente il 7 e 10 giugno. La docuserie racconta la storia della casa automobilistica piemontese nell’età d’oro dei rally, dal 1970 al 1990, quando dominò le competizioni, rimanendo ancora oggi il marchio più vincente di sempre nella storia dei Rally.

Per presentare l’iniziativa, Sky ha scelto Stellantis Heritage Hub a Torino. Questo luogo è la sede del dipartimento Heritage di Stellantis, che ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico dei marchi automobilistici italiani più famosi. In questi spazi è custodita l’ineguagliabile collezione aziendale di oltre 300 auto d’epoca, insieme a un vasto allestimento dedicato al marchio italiano di Stellantis che comprende le nove vetture che hanno ispirato il design della Lancia del futuro: dall’Aurelia B24 Spider alla Flaminia del Presidente della Repubblica Italiana, dalla Lancia Stratos alla 037.

La docuserie racconta la storia di auto diventate delle vere e proprie leggende vincendo corse avventurose. Nato a metà degli anni ’60, il Reparto Corse Lancia è la storia di un’eccellenza tutta italiana. Tra le auto di cui si parlerà la Lancia Fulvia Coupé HF che ha vinto il primo Campionato del Mondo nel 1972, contro ogni previsione. Ovviamente non poteva mancare la Stratos, la prima vettura pensata appositamente per i rally e protagonista a metà degli anni ’70 di un triennio d’oro di vittorie in tutto il mondo. Si parlerà anche della leggerissima e veloce Rally 037, che vinse la sfida contro la favorita Audi 4, cogliendo una storica vittoria a Montecarlo e della Delta S4.

Ovviamente si parlerà anche della Delta HF integrale, che vinse ai Mondiali 1988 e 1989. Ha anche vinto il Safari Rally, che fino ad allora era stata un’impresa irrealizzabile. Dopo aver conquistato cinque Campionati del Mondo Costruttori consecutivi, un record ancora da battere, Lancia annunciò il suo ritiro dal mondo dei rally alla fine del 1991, mettendo fine ad una storia che ancora oggi fa parlare tanto di se e che in molti sperano possa avere un proseguimento in futuro sotto la gestione Stellantis in cui la casa piemontese sarà rilanciata in grande stile.

Questa serie di Lancia è basata su un concept ideato da Matteo Chiarugi Bacci, scritta da Donato Dallavalle e diretta da Andrea Calderone. La colonna sonora originale della serie è composta ed eseguita da Rodrigo D’Erasmo, Jacopo Volpe e Riccardo Puddu.