Ram Rampage: ufficiale il nome, prime immagini del nuovo modello

Ram ha finalmente mostrato cosa sta pianificando per il segmento dei pickup sudamericani, con il suo ultimo video della serie sull’imminente Ram Rampage. Il nuovo video conferma ufficialmente il nome e mostra le prime immagini del nuovo modello. Con una grande griglia anteriore, luci diurne a forma di C e linee squadrate ma muscolose, il nuovo Ram Rampage sembra destinato a stupire. Nel frattempo, nella parte posteriore, le luci posteriori sembrano quasi lo stendardo stellato dell’America: una scelta curiosa per un pickcup destinato principalmente al mercato sudamericano.

Ram Rampage: confermato ufficialmente il nome e svelato in un video il design definitivo

Oltre a rivelare l’aspetto del pikcup, i funzionari di Ram hanno anche parlato del nome “Rampage”. Uno storico per il marchio, il CEO, Mike Koval Jr. spiega che parla di potenza e coraggio, due qualità che spera vengano associate al modello. In precedenza, Dodge aveva utilizzato il nome Rampage per un piccolo pickup unibody a 2 porte realizzato dal 1982 al 1984 prima di ristrutturarlo per un concept truck del 2006.

Nei video precedenti condivisi come parte di questa campagna, Ram ha rivelato che il suo nuovo Ram Rampage avrà uno schermo di infotainment da 10,25 pollici che utilizza Uconnect 5. Per il veicolo sarà disponibile anche un quadro strumenti digitale. La casa automobilistica ha anche promesso che la Rampage disporrà di materiali pregiati, come pannelli delle portiere e dettagli in pelle scamosciata, nonché sedili in pelle. Un selettore rotativo delle marce conferirà ulteriormente un’aria di alta qualità.

Ram Rampage sarà alimentata dal motore a benzina “Hurricane 4” a quattro cilindri da 2,0 litri di Stellantis. Condiviso dalla Jeep Wrangler, produce 270 CV (201 kW/274 CV) e 400 Nm di coppia in quel SUV. Tuttavia, i dati specifici sulle prestazioni per Rampage non sono stati divulgati da Ram in questo momento. I dettagli completi e una presentazione formale sono attesi entro la fine dell’anno.