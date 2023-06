Nuova Fiat Topolino: prima immagine della versione con le portiere

Nuova Fiat Topolino è stata svelata nelle scorse settimane con la prima immagine ufficiale che mostrava la versione spiaggina senza portiere. Questa vettura poi è stata mostrata anche in altre immagini rubate dal set di alcuni spot ma sempre nella versione senza sportelli. Successivamente un video render che vi abbiamo mostrato anticipava per sommi capi quella che sarebbe stata la versione definitiva del modello dotata di portiere.

Nuova Fiat Topolino: in un video su YouTube la prima immagine senza portiere del nuovo quadriciclo elettrico della casa italiana

Adesso a proposito della nuova Fiat Topolino con portiere si registra la prima immagine del modello definitivo tratto da un video pubblicato su YouTube dal canale Autolive365 che vi mostriamo in questo nostro articolo e che mostra l’aspetto definitivo dell’auto a pochi giorni dal suo debutto ufficiale che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo 4 luglio insieme alla nuova Fiat 600 se le voci in proposito saranno confermate ufficialmente da Fiat.

Non ci sono dunque più sorprese per quanto riguarda il look di questa auto rimane da scoprire solo le specifiche che non sono state ancora rivelate ma che saranno molto vicine se non addirittura identiche a quelle della Citroen AMI e i prezzi che saranno di certo competitivi grazie anche agli incentivi per questo tipo di auto. Il prossimo 4 luglio sembra probabile che saranno rivelati anche questi dettagli. Anche gli interni in parte sono stati svelati ma non del tutto dunque si attendono preziose informazioni anche da quel punto di vista.

La nuova Fiat Topolino rappresenta una bella mossa nella strategia della principale casa automobilistica italiana di voler conquistare nuove fette di mercato con un veicolo che mai prima d’ora si era visto nella sua gamma e che sicuramente finirà per attirare molti nuovi clienti specie tra i giovani. Questa auto insieme alla nuova Fiat 600 dunque è destinata ad avere un ruolo centrale nei prossimi anni nella gamma della casa italiana le cui novità comunque non sono ancora finite. Infatti il prossimo anno sarà svelata anche la nuova Fiat Panda che aumenterà di dimensioni inserendosi nel segmento B del mercato. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto nel corso dei prossimi giorni e se Fiat ci regalerà ancora qualche sorpresa a proposito del nuovo quadriciclo elettrico che sarà prodotto dal gruppo Stellantis presso la sua fabbrica sita a Kenitra in Marocco insieme alla Opel Rocks-e e alla Citroen AMI.