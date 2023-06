Nuova Fiat 600: ecco come sono gli interni

Nel video pubblicato da Fiat sul suo canale di YouTube si vedono per la prima volta molto bene gli interni della nuova Fiat 600. Questi erano stati anticipati nei giorni scorsi da una storia su Instagram del CEO di Fiat Olivier Francois, ma in questo video ufficiale si vedono meglio. Appare evidente che l’abitacolo del SUV compatto sia una sorta di mix tra gli interni della nuova 500 e quelli della Jeep Avenger. Sicuramente notiamo una certa eleganza come si evince dalla presenza di luci ambiente collocate nella parte superiore dell’abitacolo.

Prima immagine ufficiale degli interni della nuova Fiat 600

La nuova Fiat 600 non è stata ancora svelata ufficialmente ma non dovrebbe ormai mancare molto. La presentazione infatti potrebbe avvenire il prossimo 4 luglio insieme alla nuova Fiat Topolino. In quella data finalmente conosceremo ogni dettaglio del modello e avremo la possibilità di vedere il suo abitacolo ancora più nel dettaglio. La vettura comunque non desta sorprese con un look molto vicino a quello della nuova 500 e della Fiat 500X.

La nuova Fiat 600 avrà un ruolo molto importante nella gamma di Fiat andando a collocarsi in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento. La vettura che sarà prodotta in Polonia dovrebbe caratterizzarsi inoltre per un rapporto qualità prezzo davvero interessante. L’auto infatti sarà più conveniente della Jeep Avenger e dunque potrebbe far conquistare importanti quote di mercato alla principale casa automobilistica italiana.