Nuova Fiat Panda: ancora ipotesi sul suo design

Nuova Fiat Panda dovrebbe debuttare entro la fine del 2024. Il suo nome non è ancora certo ma sembra essere molto probabile. L’auto sarà una vettura di segmento B che affiancherà la nuova Fiat 600 dando origine ad una nuova famiglia di auto da cui poi dovrebbe derivare una nuova Fiat Multipla che tornerebbe nel 2025 nelle vesti di crossover di segmento C nuova top di gamma di Fiat e sostituta di Fiat 500X e Fiat Tipo.

Ancora ipotesi di design a proposito della nuova Fiat Panda

A quanto pare la nuova Fiat Panda potrebbe essere svelata nella seconda metà del prossimo anno. Il render che vi mostriamo in questo nostro articolo realizzato dal sito auto appassionati mostra bene quello che potrebbe essere lo stile di questa vettura destinata ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana.

Nuova Fiat Panda dunque con una lunghezza intorno ai 4 m andrà a prendere il posto un tempo occupato dalla Fiat Punto occupando uno spazio rimasto vuoto per troppo tempo nella gamma della casa torinese che così potrebbe recuperare preziose quote di mercato nei prossimi anni in Europa. Ricordiamo che questa auto quasi sicuramente sarà prodotta nell’est Europa forse a Kragujevac nello stabilimento di Stellantis dove fino a poco tempo fa veniva prodotta la Fiat 500L.

Nuova Fiat Panda

Il suo arrivo sul mercato potrebbe avvenire tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025. La sua produzione infatti non inizierà di certo prima della fine del prossimo anno. Il prezzo sarà sicuramente molto competitivo. L’auto avrà di certo varie versioni elettriche e non si esclude anche qualche versione a combustione. Molto dipenderà da quello che nel frattempo accadrà sul mercato. Entro fine anno su questa attesa auto dovrebbero arrivare preziose novità. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito.