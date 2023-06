Grassi 044S: al MIMO la fuoriserie ispirata alla Lancia Delta S4

Grassi 044S è il nome di una vettura italiana in serie limitata di 44 esemplari che si ispira alla mitica Lancia Delta S4. Per svelare questo modello, l’azienda lombarda Scuderia Grassi ha scelto il Milano Monza Motor Show (MIMO) 2023. Oggi vi proponiamo le foto pubblicate nel suo canale Facebook, relative alla presentazione, all’Autodromo Nazionale di Monza.

Come dicevamo, questa creatura offre un’interpretazione contemporanea dell’iconica Lancia da rally del 1985. Al momento non si hanno notizie sul prezzo e sui tempi di consegna, ma il cammino verso il mercato è iniziato. Notevole la curiosità suscitata fra gli appassionati presenti al suo debutto nel tempio italiano della velocità.

La Grassi 044S è stata disegnata da Giuseppe Armano, uomo proveniente dal Centro Stile Alfa Romeo, dove ha prestato servizio dal 1994 al 2012. A lui il costruttore milanese ha chiesto di ricreare le linee e gli elementi distintivi delle auto iconiche del Gruppo B. Chiara l’ispirazione giunta dalla Delta S4.

Il risultato degli sforzi creativi è una presenza scenica di grande forza, che evoca elementi del passato, perfettamente traghettati nel futuro. L’autore ha saputo interpretare con sapienza il compito a lui assegnato. Nella tela grafica spiccano i contorni scolpiti e le forme ad alto indice di dinamismo. Il vigore dinamico giunge da un motore a 4 cilindri in linea da 3 litri di cilindrata, con doppia sovralimentazione, in grado di erogare oltre 650 cavalli di potenza massima.

Le prestazioni, complice anche la grande leggerezza della Grassi 044S, il cui peso alla bilancia non supera i 1200 kg, sono fuori dal comune, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h. Il grande ricorso a materiali come la fibra di carbonio, l’alluminio e leghe di ultima generazione, concorre anche all’ottimo handling promesso dal modello.

A migliorare la sicurezza attiva ci pensa il sistema di controllo della trazione, di tipo intelligente, per adattare in modo ottimale la distribuzione della potenza alle ruote. Così si migliorano il grip e la stabilità in curva. Una soluzione che si sposa alle altre tecnologie all’avanguardia di cui la vettura dispone. Nulla, però, che vada ad inficiare il piacere di guida, espresso ai massimi livelli. La Grassi 044S, come ogni autentica fuoriserie, sarà prodotta in pochi esemplari, ciascuno dei quali unico e altamente personalizzabile. Ogni cliente potrà cucirsela su misura, per farla aderire meglio ai gusti personali.

Foto da profilo Facebook Grassi 044S Foto da profilo Facebook Grassi 044S Foto da profilo Facebook Grassi 044S Foto da profilo Facebook Grassi 044S Foto da profilo Facebook Grassi 044S Foto da profilo Facebook Grassi 044S Foto da profilo Facebook Grassi 044S

Foto | da profilo Facebook Grassi 044S