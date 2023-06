MIMO Milano Monza Motor Show 2023: il programma dell’evento

Si avvicina l’appuntamento con MIMO Milano Monza Motor Show 2023, in programma dal 16 al 18 giugno. Ormai mancano poche settimane al taglio del nastro. Negli appassionati e negli operatori del settore cresce l’attesa. Si profila un festival dei motori dall’anima fortemente dinamica, fra test drive delle novità delle case automobilistiche, sfilate di supercar, one-off e classiche, parate in pista. Non ci sarà modo di annoiarsi, perché la miscela è quella giusta per toccare le migliori corde emotive.

L’evento, giunto alla terza edizione, sarà ospitato dall’Autodromo Nazionale Monza, tempio italiano della velocità. Il compito di aprire le danze è stato affidato alla MIMO Parade, frutto di una miscela unica fra la Premiere Parade, riservata ai brand, la Journalist Parade, con i giornalisti, e la Paddock Parade, dove protagonisti saranno i mezzi dinamici in esposizione nei paddock, in formazione completa. Gli occhi di tutti saranno puntati, in particolare, sulle auto sportive e sulle vetture storiche, con modelli di altissimo fascino e valore collezionistico. Roba da sogno, per intenderci. Qui le pulsazioni del cuore si spingeranno a mille, almeno per chi ha gli ottani nel sangue.

Spazio anche per i veicoli di Esercito, Carabinieri, Aeronautica e Marina Militare e per le splendide auto della collezione Macaluso e della Scuderia del Portello. Nell’anno del 100° compleanno della 24 Ore di Le Mans, gli organizzatori di MIMO Milano Monza Motor Show 2023 hanno pensato a un omaggio speciale alla leggendaria gara endurance francese: per la partenza della Premiere Parade, ogni gentleman driver si dirigerà verso la sua vettura come nella tradizione della sfida della Sarthe.

Di grande fascino la sfilata serale dei modelli più recenti di Ferrari, Maserati, Lamborghini e compagnia bella, nell’ambito della Monzanapolis Supercar Parade, in programma per le ore 19 di venerdì 16 giugno. Facile immaginare la qualità delle vibrazioni sensoriali regalate al pubblico e ai protagonisti da questi autentici gioielli a quattro ruote. Nella giornata di sabato 17 giugno si terrà l’Hardcore Drivers Meeting, dalle ore 10 alle 19, con 150 modelli youngtimer a sfilare sull’Anello Alta velocità e sulla pista di Formula 1. Queste vetture, nel resto del tempo, saranno esposte nel paddock 2.

Domenica 18 giugno, alle ore 14, sarà il turno di una première europea, su un circuito con curve e staccate, per le auto a guida autonoma: la finale della Indy Autonomous Challenge. Il pubblico e i giornalisti potranno assistere alla competizione di queste insolite vetture senza pilota, programmate da team legati ad università e centri di ricerca di tutto il mondo. Le nuove Dallara AV-23 saranno guidate da un software di controllo che – grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware ADAS montati – permette alle vetture di agire da sole. Nella stessa giornata andrà in scena l’USA Car Meeting, che chiamerà a raccolta gli amanti delle muscle car di tutte le epoche. Ovviamente quelli citati sono soltanto alcuni degli appuntamenti in calendario al MIMA Milano Monza Motor Show 2023. Per vedere la lista completa, corredata da orari e date, vi invitiamo a cliccare sul link a seguire, dove troverete tutto il necessario.

Programma completo MIMO Milano Monza Motor Show 2023