Il MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, compie 90 anni 

Il MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, è uno dei più antichi complessi espositivi del suo genere, oltre che uno dei più noti a livello mondiale. Il 19 luglio compie 90 anni. La sua nascita, infatti, avvenne nella stessa giornata del 1933, quando ebbe luogo una prima esposizione di modelli, a cura di due pionieri del motorismo nazionale: Cesare Goria Gatti e Roberto Biscaretti di Ruffia (figlio di Roberto).

Al 1960 risale l’apertura al pubblico nella sede progettata dall’architetto Amedeo Albertini. Nel 2011 sbocciò in un nuovo e suggestivo allestimento, progettato dall’architetto Cino Zucchi, con un percorso espositivo sviluppato dallo scenografo François Confino.

Il MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, è stato annoverato dal Times come una degli 50 strutture espositive più belle al mondo. Nei suoi spazi, l’evoluzione dell’automobile viene raccontata attraverso 200 vetture. Per i 90 anni dalla nascita è stato pianificato un programma ricco di eventi, che si apre con la mostra “Una storia al futuro”.

Si tratta di un’esposizione, appena inaugurata, che fino all’8 ottobre consentirà di ripercorrere le tappe salienti dello sviluppo del museo, attraverso lo spirito visionario dei protagonisti – progettisti, imprenditori e giornalisti – che ne hanno determinato la nascita. Il cartellone degli appuntamenti celebrativi prevede anche, dal 15 al 23 luglio, una rassegna diffusa nei luoghi simbolo della città di Torino, sede della nota struttura.

Talk, proiezioni, laboratori didattici e mostre aggiungeranno ulteriori note di richiamo alle celebrazioni dell’anniversario. Il momento clou nella giornata di mercoledì 19 luglio, con la Millemiglia delle idee, una maratona di incontri e talk, testimonianze e proposte sulla storia e sul futuro dell’automobile, sul museo come luogo di memoria e laboratorio di sperimentazione. Questo momento di approfondimento e di dialogo sarà seguito da una sfilata di auto storiche, organizzata in collaborazione con ACI Torino.

Ad aprire il corteo, per le vie del centro del capoluogo piemontese, saranno le vetture più preziose del MAUTO. I festeggiamenti di quella data si concluderanno con un concerto dei solisti del Regio Ensemble. Ecco le parole del presidente Benedetto Camerana: “Il MAUTO rappresenta una meta imperdibile per tutti coloro che visitano la nostra città, e non soltanto per gli appassionati di motori”. Immergersi nel museo significa intraprendere un viaggio tra la creatività e l’ingegno dell’industria e del design automobilistico. La sua storia, lunga 90 anni, si intreccia indissolubilmente con quella di Torino, da sempre riconosciuta nel mondo come la capitale italiana dell’auto.