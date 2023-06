Dodge e RAM protagoniste al MIMO Milano Monza Motor Show 2023

Oggi è scattato il MIMO 2023, che andrà in scena fino al 18 giugno, all’Autodromo Nazionale di Monza. Della line-up fanno parte anche le auto firmate Dodge e RAM, con un totale di 6 modelli in esposizione negli stand dedicati ai due marchi statunitensi. Per infiammare il pubblico del Milano Monza Motor Show, aggiungendo altre emozioni a quelle già offerte da un evento unico nel suo genere, sono stati scelti un paio di modelli di grande carattere, entrambi equipaggiati col mitico motore V8 Hemi.

Si tratta della Dodge Challenger SRT Hellcat da 717 cavalli e della RAM 1500 TRX Havoc Edition da 702 cavalli. Entrambe sono entrate in azione sul sacro asfalto del circuito brianzolo, per regalare il loro vigore energetico al godimento emotivo dei presenti, con un’attività in pista di notevole presa. Gli show, perfette sintesi del DNA dei marchi di cui si fregiano, si sono svolti a partire dalle 12.15 di oggi.

Ecco le parole di Domenico Gostoli, Head of RAM & Dodge Brands Enlarged Europe: “Siamo veramente orgogliosi di contribuire attivamente a questa manifestazione, portando due show incredibili e inediti che sono assolutamente in linea con il DNA dei nostri brand”. Come dicevamo, questi ultimi sono presenti negli stand con una selezione di 6 veicoli, equamente divisi tra le due firme. Negli spazi espositivi il pubblico potrà ammirare le proposte dei noti marchi americani, capaci di alimentare passioni ed emozioni.

Dodge ha scelto le sue muscle car per sottolineare al MIMO – Milano Monza Motor Show 2023 la sua anima grintosa e l’energia prestazionale dei suoi modelli di punta, in un mix di tradizione, grinta e tecnologia. Fiore all’occhiello di questa presenza, la Challenger SRT Hellcat Widebody Jailbreak R/T, un modello di rara potenza che offre opzioni di personalizzazione illimitate agli appassionati. Il suo cuore da V8 sovralimentato da 6.2 litri e 717 cavalli sprizza forza da tutti i pori. Gli altri modelli scelti per la vetrina italiana sono la Challenger R/T e la Durango R/T Plus HEMI Orange.

RAM ha scelto invece tre modelli in versione Crew Cab, che si distinguono per la notevole ampiezza dell’abitacolo. Si tratta del 1500 Classic Warlock, del 1500 4×4 Limited Black e, soprattutto, del 1500 Crew Cab 4×4 TRX Havoc, nella nuova ed esclusiva tonalità esterna Baja Yellow, con motore HEMI V8 sovralimentato da 6.2 litri. In quest’ultima veste, ben 702 cavalli sono al servizio del pedale dell’acceleratore. L’allestimento più vigoroso è rappresentato al salone lombardo da un esemplare con equipaggiamento full optional e con un livello di custmizzazione mai sperimentato prima d’ora. I 6 veicoli RAM e Dodge presenti al MIMO 2023 sono forniti da KWA, rinomato importatore e distributore di veicoli dei due marchi in Europa, in collaborazione con Cavauto Srl.