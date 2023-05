Ferrari: le attività di F1 Clienti e Programma XX sbarcano a Monza

Sinonimo di velocità a livello mondiale, grazie a un layout che alterna lunghi rettilinei a poche ma impegnative varianti, lo storico Autodromo Nazionale di Monza torna a ospitare le attività di F1 Clienti e Programma XX di Ferrari, che il 24 e 25 maggio si ritroveranno sulla pista che venne inaugurata nel 1922.

A Monza si danno appuntamento alcune delle monoposto che hanno scritto pagine di storia nella Formula 1 e diverse hypercar non omologate per la circolazione stradale, “laboratori” di stile e tecnologia riservati alle sole attività non agonistiche tra i cordoli.

Ferrari FXX-K Evo

Ferrari: domani e dopodomani si terranno a Monza i programmi F1 Clienti e XX

Nel quinto appuntamento dello speciale calendario stagionale, il secondo in Italia dopo la tappa di Imola, tra le tante vetture che scenderanno in pista spicca la F1-2000 di Michael Schumacher, che proprio sul circuito di Monza vinse il Gran Premio d’Italia (il terzo sigillo del campione tedesco con il cavallino rampante al GP d’Italia) in una fantastica stagione con nove successi che permisero al pilota tedesco di vincere il campionato mondiale. Il campionato del 2000 sarà ricordato soprattutto per i record: 170 punti, 10 vittorie e 10 pole position per la Scuderia Ferrari, che oltre al titolo Piloti porta a casa anche quello Costruttori, grazie anche all’apporto di Rubens Barrichello.

Sono ben 33 le supercar del brand di Maranello sviluppate per le attività in pista ma non competitive che daranno vita al Programma XX: una entry list numerosa che comprende 15 esemplari di FXX-K Evo, quattro FXX-K, sei 599XX Evo, due 599XX, cinque FXX Evo e una FXX.

La Scuderia Ferrari è un’icona del motorsport a livello globale. Dal 1947, quando è stato costruito il primo modello, il team ha conquistato innumerevoli successi in F1, stabilendo nuovi record e creando auto da competizione eccezionali.

Tuttavia, la passione della casa automobilistica modenese per il motorsport non si limita solo alla massima competizione automobilistica. Due dei suoi programmi più esclusivi, F1 Clienti e Programma XX, offrono esperienze uniche per coloro che desiderano avvicinarsi alla pista.

Il programma F1 Clienti

Il programma F1 Clienti è una delle esperienze più esclusive offerte da Ferrari. Questo programma unico permette ai possessori della monoposto F1 di godere di un ambiente molto particolare. Ferrari si prenderà cura della manutenzione e della conservazione di queste vetture da corsa, tenendole nelle sue strutture a Maranello e portandole in giro per il mondo in occasione degli eventi Corse Clienti.

I clienti hanno l’opportunità di guidare queste vetture su alcune delle piste più famose del mondo, sotto la guida di tecnici e istruttori del cavallino rampante. Le auto che partecipano a questo programma possono variare da modelli di Formula 1 storici fino alle auto più recenti.

È un’opportunità unica per coloro che amano il brivido della velocità e l’eccitazione di guidare una vera monoposto di Formula 1. Inoltre, il programma F1 Clienti offre un’opportunità unica per entrare a far parte dell’esclusivo mondo del costruttore di supercar.

Il Programma XX

Parallelamente al programma F1 Clienti, Ferrari offre anche il Programma XX. Questo si occupa di sviluppare auto prototipo che utilizzano tecnologie avanzate che potrebbero non essere ancora conformi alle regolamentazioni delle gare.

Le auto del Programma XX, tra cui la FXX, la 599XX, la FXX-K e la FXX-K Evo, sono estremamente potenti e avanzate. Non sono modelli omologati per l’uso stradale o per le competizioni ufficiali, quindi vengono utilizzati esclusivamente in eventi di pista privati. I proprietari di queste auto diventano parte del processo di sviluppo, con i loro feedback utilizzati per guidare ulteriori innovazioni.

Vantano numerose tecnologie all’avanguardia che provengono direttamente dal mondo della Formula 1. Ad esempio, la Ferrari FXX-K Evo dispone di un sistema di recupero dell’energia cinetica simile a quello utilizzato nelle monoposto della competizione, producendo oltre 1000 CV di potenza combinata.

Anche in questo caso, il brand di Maranello si occupa della manutenzione delle auto, che vengono conservate nella sua casa. Durante gli eventi, i tecnici e gli istruttori di Ferrari assistono i clienti per garantire che possano godere al massimo della loro auto.

Sia il programma F1 Clienti che il Programma XX offrono un’esperienza senza pari per gli appassionati di motorsport e dello storico brand modenese. Danno l’opportunità di guidare auto incredibili, di imparare dai migliori nel settore e di contribuire allo sviluppo di future tecnologie.