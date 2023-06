Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Multipla

Fiat Multipla è stata una delle auto più originali e controverse della storia del marchio torinese. Lanciata nel 1998, la monovolume a sei posti si distingueva per il suo design anticonvenzionale e per la sua praticità. Dopo un restyling nel 2004 e l’uscita di produzione nel 2010, la Multipla è rimasta nel cuore di molti appassionati e famiglie. Ora, secondo alcune indiscrezioni, Fiat starebbe lavorando a una nuova Fiat Multipla, prevista per il 2025. Si tratterebbe di un crossover che sostituirebbe la Tipo e la 500X nella gamma del marchio italiano, puntando a offrire spazio, comfort e tecnologia a un prezzo accessibile.

La nuova Fiat Multipla potrebbe tornare nel 2025 nelle vesti di SUV lungo 4,4 m

La nuova Fiat Multipla dovrebbe avere una lunghezza di 4,4 metri e una larghezza di 1,9 metri, con un’altezza di 1,6 metri. L’auto sarebbe progettata per essere spaziosa e confortevole, con un’ampia cabina passeggeri e un grande bagagliaio. Il design non sarebbe troppo lontano da quello della nuova Fiat 600, che debutterà a breve come crossover elettrico.

La nuova Fiat Multipla sarebbe basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa che verrà utilizzata da altri modelli del gruppo come la Citroen C3 Aircross e l’Opel Crossland. Questo consentirebbe di sfruttare le economie di scala e di condividere molti componenti e motori tra le varie marche.

La nuova Fiat Multipla sarà di certo elettrica con una batteria da 75 kWh e un’autonomia fino a 700 km, secondo le ultime voci. Ma non possiamo escludere per il momento la presenza in gamma almeno inizialmente di qualche versione ibrida.

La nuova Fiat Multipla si inserirebbe nella strategia di rinnovamento della gamma del marchio torinese, che prevede anche il lancio della nuova Fiat Topolino come quadriciclo elettrico e della nuova Fiat Panda come compatta economica. L’obiettivo è di offrire ai clienti soluzioni pratiche e sostenibili per la mobilità urbana e familiare.

La nuova Fiat Multipla è attesa per il 2025, ma potremmo avere qualche anticipazione già nel 2024. Il prezzo dovrebbe essere competitivo rispetto alla concorrenza, intorno ai 20-25 mila euro per le versioni base. La produzione avverrebbe nello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.