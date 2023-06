Nuova Fiat Topolino: a pochi giorni dal debutto ufficiale il render definitivo

Nuova Fiat Topolino è stata mostrata da Fiat nei giorni scorsi con la prima immagine ufficiale. Si trattava della versione spiaggina senza portiere. A questa immagine ufficiale poi sono seguite tutta una serie di immagini rubate tratte da video di vari backstage nei luoghi in cui questa auto ha girato alcuni spot pubblicitari in vista del lancio che dovrebbe avvenire a breve. Si parla in particolare del prossimo 4 luglio come del giorno più probabile per il suo debutto ufficiale forse insieme alla nuova Fiat 600 altra grande novità della principale casa automobilistica italiana in questo 2023.

Nuova Fiat Topolino: ecco il video render definitivo a pochi giorni dal debutto del nuovo quadriciclo elettrico

Nel frattempo dal web arrivo un nuovo video render pubblicato dall’architetto e designer Tommaso D’Amico sulla sua pagina di YouTube. Si tratta di una sorta di render definitivo che ovviamente si basa sulla prima immagine ufficiale del modello e ne offre una propria personale reinterpretazione. Qui si vede la versione con portiere che poi ovviamente sarà quella più venduta del nuovo quadriciclo elettrico parente stretto di Citroen Ami e Opel Rocks-e. Il suo debutto sul mercato avverrà nei mesi prossimi con la produzione che dovrebbe iniziare entro fine anno nel sito produttivo di Stellantis a Kenitra in Marocco. Quanto ai prezzi si attendono conferme ufficiali ma si ipotizzano prezzi di partenza intorno ai 6.000 – 7.000 euro tenendo conto anche degli incentivi statali previsti per l’acquisto di questo tipo di veicolo.

Le specifiche ufficiali ancora non si conoscono ma si presume possano essere molto simile a quelle della Citroen AMI con un’autonomia di circa 70 km una velocità massima di 45 km/h e una batteria di a 5,5 kWh agli ioni di litio.