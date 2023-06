Nuova Fiat Multipla: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Nuova Fiat Multipla dovrebbe essere il nome di uno dei futuri modelli che nei prossimi anni arricchiranno la gamma della principale casa automobilistica italiana. Questo potrebbe essere il nome che verrà usato per un futuro SUV di segmento C che sarà la top di gamma di Fiat prendendo il posto di Fiat Tipo che a fine 2025 dirà addio. Di questo futuro veicolo di Fiat al momento non sappiamo moltissimo.

Tutto quello che si sa fino a questo momento sulla nuova Fiat Multipla

Una certezza sembra essere che verrà realizzato su piattaforma STLA Medium e dunque nella versione elettrica dovrebbe avere autonomie fino a 650 km. Al momento non è chiaro se ci saranno anche versioni a combustione. Non è stato escluso del tutto ma molto dipenderà dai progressi che nel frattempo le auto elettriche avranno fatto sul mercato e se ci sarà un abbassamento generalizzato dei prezzi.

La nuova Fiat Multipla prenderà il posto di Fiat Tipo ma non verrà prodotta a Bursa in Turchia. Il luogo di produzione prescelto sarà lo stabilimento di Kenitra in Marocco. Per questa fabbrica di recente Stellantis ha stanziato oltre 300 milioni di euro per la sua ristrutturazione. Sempre in questa fabbrica, dove attualmente vengono prodotte Citroen Ami e Opel Rocks-e, verrà realizzata anche la nuova Fiat Topolino di cui proprio ieri vi abbiamo mostrato la prima immagine con le portiere.

La nuova Fiat Multipla o come si chiamerà questo modello dovrebbe avere un design simile a quello della futura auto di segmento B che sarà svelata l’anno prossimo e che forse si chiamerà Nuova Fiat Panda. Si tratterà di due auto che daranno origine ad una nuova famiglia di veicoli Fiat con uno stile diverso da Fiat 500, 500X e 600. Infine segnaliamo che questa auto dovrebbe essere parente stretta della nuova Citroen C3 Aircross la cui produzione avverrà sempre dal 2025 ma presso lo stabilimento Stellantis di Rennes in Francia. Al momento questo è tutto quello che sappiamo su questo atteso veicolo che a prescindere dal nome avrà un ruolo importante nella gamma di Fiat nei prossimi anni. Qui vi mostriamo un render che ipotizza lo stile di questo veicolo ma si tratta ovviamente di una creazione indipendente del designer Kleber Silva.