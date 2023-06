Fiat: ecco cosa accadrà nei prossimi anni

Fiat nei prossimi anni si vuole confermare protagonista del mercato in Europa e non solo. La principale casa automobilistica italiana vuole conquistare nuove quote di mercato e dunque arricchirà la sua gamma. Le prime novità sono state anticipate nei giorni scorsi. Ci riferiamo alla nuova Fiat 600 e alla nuova Topolino che molto probabilmente debutteranno il prossimo 4 luglio. Della prima abbiamo visto una serie di foto spia senza veli e immagine tratte da video. Della seconda invece la casa di Torino ci ha fornito la prima immagine ufficiale della versione spiaggina senza portiere.

Le due auto debutteranno ad inizio luglio e subito si dovrebbero aprire le prenotazioni con la produzione che per entrambi i modelli dovrebbe iniziare nel corso del prossimo autunno. La nuova 600 sarà prodotta a Tychy in Polonia mentre la nuova Topolino a Kenitra in Marocco. Questo però per Fiat sarà solo l’inizio l’anno prossimo infatti verrà lanciata una nuova berlina si segmento B erede di Punto che potrebbe chiamarsi nuova Panda e dare vita ad una nuova famiglia di auto con uno stile molto diverso rispetto a quello mostrato dai modelli attuali della casa italiana. A seguire nel 2025 l’arrivo di un altro modello che forse si chiamerà nuova Multipla e il conseguente addio di Fiat Tipo e 500X.

La nuova Multipla sarà parente stretto della nuova Panda, una sorta di versione più grande e avrà inoltre molto in comune con la nuova Citroen C5 Aircross che dovrebbe essere lanciata da Stellantis sempre in quello stesso anno. Poi a seguire toccherà ad una nuova generazione di 500 che però non dovrebbe arrivare prima degli inizi del 2027. Con queste novità dunque il marchio di Torino pensa di poter essere estremamente competitivo in Europa nei prossimi anni.