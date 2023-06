David Beckham disegna una nuova collezione di auto con Maserati

Maserati ha ideato un nuovo modo di progettare le automobili. La chiamano ‘Fuoriserie Essentials’, una collezione di auto co-progettate da celebrità di alto profilo e ‘amici del Tridente’. Le prime due auto sono state curate dal proprietario dell’Inter Miami David Beckham e trasudano classe. Soprannominato Fuoriserie DB Essentials, il ‘David Beckham spec’ è disponibile su richiesta per il SUV Grecale e la supercar MC20.

David Beckham ha ora curato la prima edizione della collezione Fuoriserie DB Essentials di Maserati

L’ex calciatore professionista inglese, che ha annunciato la sua partnership con la casa automobilistica italiana di lusso nell’aprile 2021, ha ora curato la prima edizione della collezione Fuoriserie DB Essentials. Il 48enne ha affermato che le auto sono state “una parte importante della sua infanzia” e delle vacanze in famiglia. Ispirato dal suo amore per il classico marchio del Tridente e la tradizionale sartoria maschile su misura, Beckham ha reinventato due modelli classici.

“È stata una parte importante delle mie vacanze in famiglia. Ricordo che guidavamo sempre dove andavamo con mia sorella, ecco perché le auto sono una parte importante della mia infanzia”, ha detto in un’intervista alla rivista francese L’Officiel. “Sono molto interessato alle auto, come mio padre, amava le auto e me ne parlava sempre. Ma poi, quando ho acquistato la mia prima macchina, è stato davvero il momento in cui tutto è cambiato per me.

La prima scelta di Beckham per la nuova collezione è stata la coupé Maserati Ghibli del 1967, dove ha abbinato interni in pelle marrone chiaro con un colore blu “Night Interaction” per l’esterno. Ha quindi selezionato la Maserati Quattroporte Royale del 1986, dove ha optato per un esterno “verde royale” (verde scuro), abbinato a un rivestimento interno in pelle marrone.

Da star del Manchester United e dell’Inghilterra e ambasciatore del marchio e icona della moda, Beckham è noto per il suo stile impeccabile. Allora perché non progettare auto di lusso? L’anno scorso The Sun ha stimato che Beckham avrebbe speso 3 milioni di sterline in automobili, acquistando secondo quanto riferito più di 30 auto e moto nel corso degli anni. Una somma molto lontana da quanto speso per la sua prima auto – una Volkswagen Golf turchese del 1994 – che ha venduto nel 2015 per raccogliere fondi per il Great Ormond Street Hospital.

Per quanto riguarda le due auto scelte per inaugurare questa nuova collezione, la MC20 è rifinita in una tonalità di blu intenso e scuro chiamata “Night Interaction”, ispirata al coupé Ghibli del 1967, abbinata a rivestimenti in pelle marrone chiaro per gli interni. E anche i cerchi neri a tre razze sono stupendi. Per quanto riguarda la Grecale, Beckham ha utilizzato la Quattroporte Royale del 1986 come musa ispiratrice e ha optato per la vernice verde “Verde Royale” per la carrozzeria e per i rivestimenti in pelle marrone per l’abitacolo. Ha anche una piastra di metallo tra i sedili, che è un bel tocco sottile. Prende il nome da un forte vento mediterraneo, il Grecale è il SUV più nuovo e più piccolo di Maserati.

Allo stato attuale, è possibile optare per un’unità ibrida da 2,0 litri da 300 CV o il potentissimo V6 da 3,0 litri da 530 CV soprannominato “Trofeo”. Una versione elettrica è prevista per il 2024. Progettata come erede spirituale della leggendaria MC12, la Maserati MC20 è una vera e propria supercar. Il motore V6 da 3,0 litri è al centro ed eroga 621 CV, con un tempo da 0 a 100 km/h (62 mph) di soli 2,8 secondi. Infatti, la Maserati è così orgogliosa di questo motore che gli hanno dato un nome: Nettuno.