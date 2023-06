Maserati presenta GranTurismo PrimaSerie in edizione limitata in Nord America in soli 50 esemplari

Maserati celebra il 75° anniversario della GranTurismo e, per contribuire a festeggiare con il botto, la casa automobilistica italiana di lusso sta introducendo la nuovissima Maserati GranTurismo PrimaSerie 2024 sulle coste degli Stati Uniti con il modello che contribuisce a guidare il lancio delle vendite della GranTurismo negli USA.

Maserati celebra il 75° anniversario della GranTurismo introducendo la nuovissima Maserati GranTurismo PrimaSerie negli USA

Quando si guarda alla nuovissima GranTurismo, diventa chiaro che Maserati vuole rimodellare il modo in cui i suoi fan pensano al lusso. Lo stile nitido, così come la forte enfasi su curve e linee, fa capire che la GranTurismo punta a recuperare terreno nel redditizio mercato delle GT. Per quanto riguarda la PrimaSerie, utilizza questa solida base e si basa su di essa utilizzando tratti e spunti del patrimonio sportivo di Maserati, con il modello caratterizzato da accenti Rosso Corsa che completano l’esclusiva tonalità Grigio Lamiera Matte. Gli ingegneri Maserati hanno anche spruzzato accenti in fibra di carbonio su parti selezionate dell’auto per contribuire a far risaltare le cose ancora più visivamente.

Il modello si basa anche sulla variante Trofeo, con questo rivestimento che porta sedili sportivi in ​​pelle fortemente imbottiti e motivi a spina di pesce per il cruscotto e i suddetti troni. Anche gli accenti rossi rendono nota la loro presenza nell’auto, con i loghi del 75° anniversario ben visibili sui poggiatesta e un tema bicolore bianco/grigio per l’abitacolo. Per il resto, il modello lascia da parte molti degli elementi essenziali della GranTurismo, incluso il rinnovato sistema di infotainment.

Un altro vantaggio dell’allestimento Trofeo è che consente ai proprietari di accedere al pieno potenziale della GranTurismo, con tutti i modelli PrimaSerie alimentati dal V-6 biturbo da 542 cavalli, 3,0 litri. Un cambio automatico a otto rapporti continuerà ad essere l’unica trasmissione disponibile, e i dati sulle prestazioni sono un’immagine speculare della sua sorella targata Trofeo standard.

“La nuova GranTurismo è una versione rivoluzionata dell’icona del nostro marchio e racchiude perfettamente i pilastri fondamentali di prestazioni, comfort e design senza tempo”, ha affermato Bill Peffer, CEO di Maserati Americas. “La PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition rende omaggio a una storica collezione di celebri modelli Maserati: insieme alle finiture Modena, Trofeo e Folgore, GranTurismo aprirà nuove porte per Maserati in Nord America”.

Gli acquirenti che desiderano aggiungerne uno alla propria flotta dovranno agire rapidamente. Maserati ha rivelato che invierà solo 50 unità in Nord America, anche se non ha rivelato come i 50 veicoli in questione sarebbero stati assegnati tra Stati Uniti e Canada. Anche le informazioni sui prezzi non sono state rilasciate, ma cerca questi modelli per iniziare ad arrivare negli showroom Maserati quest’estate.