Nuova Ram Rampage avvistato senza veli in Brasile

Una settimana dopo che Ram ha pubblicato una serie di teaser rivelatori della sua nuova Ram Rampage, il pick-up compatto è stato avvistato completamente non mascherato in un parcheggio sotterraneo in Brasile prima del suo debutto ufficiale. A differenza della Ram Rampage mostrata nel teaser ufficiale, questo esemplare viene fornito con paraurti, parafanghi e minigonne laterali in tinta con la carrozzeria. Sfoggia anche cerchi in lega neri e una griglia leggermente diversa rifinita in nero lucido, con l’emblema dipinto di rosso che mostra che questo è il livello di allestimento R/T.

Nuova Ram Rampage: avvistato senza veli dal vivo per la prima volta in Brasile

Il camion è stato avvistato da @audacepulse che ha caricato video e foto sul suo profilo Instagram. Il camion sembra una versione pick-up della Jeep Compass a causa della superficie molto simile delle portiere. Si noti che il SUV compatto di Jeep in realtà condivide l’architettura unibody Small Wide con Ram Rampage, come con Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet.

La nuova Ram Rampage è stata sviluppata per il Sud America e sarà prodotta nello stabilimento Stellantis in Brasile. Tuttavia, è stato riferito che Ram ha in programma di portarlo sul mercato statunitense, con un lancio locale previsto per la fine dell’anno. La rivale Ford Maverick potrebbe essere prodotta in Messico insieme alla Jeep Compass meccanicamente correlata, in modo che Ram eviti la tassa del 25% imposta sui pickup leggeri importati.

Stellantis ha confermato che la nuova Ram Rampage sarà offerta con il motore Hurricane a quattro cilindri da 2,0 litri turbo. Inoltre, è stato riferito che è allo studio un turbodiesel da 2,2 litri, con un propulsore ibrido plug-in possibile anche per il futuro, soprattutto se il modello arriverà negli Stati Uniti.