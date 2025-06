Il nuovo Ram 3500 è stato presentato al Festival di Interlagos 

Immaginate un’auto con una coppia superiore a quella di 14 auto di serie messe insieme, o in grado di trainare nove veicoli contemporaneamente. Questi semplici paragoni aiutano a dare un’idea della potenza del nuovo Ram 3500, il cui modello 2025 è stato presentato in anteprima esclusiva durante l’Interlagos Festival – Cars Edition, a San Paolo.

I visitatori dei box Ram di Interlagos potranno ammirare da vicino il nuovo Ram 3500

L’evento, che si svolgerà fino a domenica prossima (15/06), si terrà presso il celebre circuito José Carlos Pace. I visitatori dei box Ram di Interlagos potranno ammirare da vicino il nuovo Ram 3500 nella versione Laramie Night Edition, in un’anteprima senza precedenti prima del lancio ufficiale, previsto a breve, della nuova linea Heavy Duty del marchio, che comprende i modelli 2500 e 3500. La versione esposta si distingue per l’assenza di finiture cromate, i dettagli in tonalità nero lucido e la carrozzeria con vernice nera perlata.

“Abbiamo scelto il Festival di Interlagos per presentare in anteprima il nuovo Ram 3500 2025 perché è un contesto che unisce diverse aree di competenza Ram, tra cui prestazioni e capacità, sia su asfalto che su sterrato. Presto pubblicheremo maggiori dettagli sull’arrivo della nostra nuova gamma Heavy Duty in Brasile, che continuerà a essere un punto di riferimento nella categoria in termini di lusso, capacità, resistenza e tecnologia”, afferma Juliano Machado, Vicepresidente Ram per il Sud America.

Il nuovo Ram 3500 2025 debutta con un look rinnovato, che include nuovi fari anteriori interamente a LED, modanature sul paraurti anteriore, griglia anteriore e fanali posteriori a LED ridisegnati. Anche gli interni, lussuosi e tecnologici, sono stati rinnovati, con il quadro strumenti digitale da 12,3″ e il nuovo centro multimediale con schermo verticale da 14,5″, il più grande del segmento. Il modello presenterà anche nuove funzionalità in termini di comfort, tecnologia e sicurezza.

Ma ciò che davvero distingue la gamma Ram 3500 2025 è sotto il cofano. Il pick-up è dotato del nuovo motore Cummins High-Output Turbodiesel a 6 cilindri in linea da 6,7 ​​litri con 436 cavalli e un’eccezionale coppia di 1.458 Nm (148,7 kgfm), abbinato al nuovo cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite HD e ai sistemi di trazione integrale 4×2, 4×4 e a marce ridotte. Tutte queste caratteristiche posizionano il modello come il più potente, robusto e capace nel segmento dei pick-up full-size, con una capacità di traino di oltre nove tonnellate.

Maggiori dettagli sulla nuova gamma Heavy Duty 2025 di Ram saranno resi noti in occasione del lancio in Brasile e le prime unità saranno disponibili per la vendita a partire da settembre. Oltre all’inedita presentazione del nuovo Ram 3500 2025, gli stand Ram al Festival di Interlagos offriranno una varietà di attrazioni per visitatori e clienti. Saranno esposti il ​​Rampage 2.2 Turbodiesel da 200 CV, il Rampage 2.0 Turbo Benzina da 272 CV e il nuovo 1500 con il pluripremiato motore 3.0 biturbo da 426 CV. Sarà inoltre possibile testare (su strada e fuoristrada) il pick-up più veloce venduto in Brasile, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

L’evento comprenderà anche un negozio con prodotti ufficiali del marchio, un’area dedicata alla partita NFL di San Paolo, con Ram come sponsor ufficiale dei pickup della NFL in Brasile, e iniziative di relazione con i clienti e i membri della Ram Society, con programmazione prioritaria per test drive e accoglienza esclusiva.