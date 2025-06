Ram lancia la campagna marketing “Never Stop Being American”

Non è ancora il 4 luglio, ma il marchio Ram sta già dando il via ai fuochi d’artificio. Sulla scia dell’attesissima notizia del ritorno dell’HEMI V-8 e del ritorno del marchio nella NASCAR, Ram lancia la sua nuova campagna marketing, “Never Stop Being American”, e con essa, ancora più grinta con il nuovo slogan del marchio, “Nothing Stops Ram”.

” Never Stop Being American ” urla rosso, bianco e blu. Sulle note di una versione personalizzata di “The Star-Spangled Banner” di Kenny Wayne Shepherd e narrato da Dana White dell’UFC, lo spot di 60 secondi, lanciato il Flag Day, esplode di fuochi d’artificio, HEMI V-8, NASCAR, nonne tatuate, rodei, burnout, il dirigibile Goodyear, il Ram Monster Truck, i pickup e gli aerei da combattimento con scie di fumo patriottiche, mullet e scarpe scamosciate blu, solo per citarne alcuni.

“La nuova campagna di Ram, ‘Never Stop Being an American’, è un omaggio all’America, alla sua gente, alla sua cultura e alle sue tradizioni secolari”, ha dichiarato Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “Il lancio di questa campagna, insieme al nuovo slogan ‘Nothing Stops Ram’, getta le basi per un anno epico per il marchio, che sarà ricordato per il ritorno dell’HEMI V-8 e il ritorno alla NASCAR e, per il Paese, per il 250° anniversario dell’America, in cui Ram avrà un ruolo da protagonista durante l’anno di celebrazioni in qualità di partner esclusivo per i camion dell’evento”.

La notizia del ritorno dell’HEMI V-8 e della NASCAR è stata annunciata ufficialmente da Tim Kuniskis, CEO globale del marchio durante un evento NASCAR dal vivo al Michigan International Speedway l’8 giugno.

“Lo scorso fine settimana, abbiamo fatto sapere ai nostri clienti Ram che li avevamo ascoltati forte e chiaro: l’HEMI V-8 è tornato”, ha dichiarato Kuniskis. “Niente ferma gli americani, e niente ferma Ram, quindi quando i nostri autisti ci hanno detto cosa desideravano dai loro pick-up, abbiamo risposto alla chiamata. Questo è solo l’inizio di quello che sarà un anno indimenticabile per il marchio e per i nostri clienti, che inizia ora offrendo loro ciò per cui hanno lottato: la libertà di scelta che include il ritorno di un iconico propulsore americano”. La campagna di marketing “Never Stop Being American” è stata creata in collaborazione con il marchio Ram e Glue IQ, con Doner che ha sviluppato lo slogan “Nothing Stops Ram”. Il marchio ha anche lanciato la campagna ” Ram-Demption ” nell’ambito degli eventi dello scorso fine settimana al Michigan International Speedway, segnando ufficialmente il ritorno del motore HEMI V-8 e il ritorno del marchio nella NASCAR.

Il video di 68 secondi mostra Kuniskis al volante del concept truck NASCAR di Ram al Darlington Raceway, nella Carolina del Sud, con l’iconico dirigibile Goodyear e i jet che volano sopra la sua testa. Diverse versioni del video “Ram-Demption” includono spot da 60, 30 e 15 secondi, trasmessi sui media NASCAR e sui canali social del marchio Ram, oltre a un video di lunga durata in onda sul canale YouTube del marchio. “Ram-Demption” è stato creato in collaborazione con l’agenzia Argonaut. Anche il marchio avrà un ruolo importante nei festeggiamenti per il 250° anniversario dell’America, annunciando il mese scorso la sua esclusiva partnership con America250 , l’organizzazione bipartisan incaricata dal Congresso di guidare la commemorazione della firma della Dichiarazione d’Indipendenza. Il

Il marchio avrà un ruolo centrale nelle celebrazioni che dureranno un anno, che includeranno la fornitura di camion che accompagneranno gli eventi ufficiali di America250 in tutto il paese. Inoltre, il marchio Ram presenterà un veicolo A250 in edizione limitata all’interno del suo portfolio di camion per commemorare le celebrazioni che dureranno un anno. Maggiori dettagli saranno annunciati nel corso dell’anno.