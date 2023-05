Lo spot della Dodge Hornet è il più visto negli USA

C’è interesse negli Stati Uniti nei confronti del nuovo C-SUV di casa Dodge, ovvero la nuova Dodge Hornet. L’iconico costruttore americano, ricadente fra i marchi della galassia di casa Stellantis, ha infatti lanciato di recente proprio la Dodge Hornet ovvero un C-SUV che nasce sfruttando un approccio stilistico pienamente derivato dalla nuova Alfa Romeo Tonale.

Proprio con l’Alfa Romeo Tonale, la nuova Dodge Hornet non condivide solamente le linee esterne, che mutano esclusivamente all’anteriore e chiaramente nella gestione dei loghi e delle luci presenti al posteriore, ma anche la linea produttiva che è quella dello stabilimento del Gruppo con sede a Pomigliano d’Arco.

Il fatto stesso che la nuova Hornet venga prodotta in Italia sembra non scoraggiare gli acquirenti disposti al di là dell’Oceano, dove oggi viene venduta esclusivamente la Dodge Hornet stessa, che oltre ad apprezzare questo nuovo modello sembrano farsi piacere anche il nuovo spot lanciato dal costruttore americano per l’ingresso sul mercato del nuovo modello.

La comunicazione approntata da Stellantis premia i riscontri emersi dalle visualizzazioni del nuovo spot che mette al centro la Dodge Hornet

Si può dire quindi che la comunicazione approntata da Stellantis ha premiato, perlomeno in relazione allo spot della Dodge Hornet. Difatti secondo la classifica generale proposta da iSpot.tv alla fine del mese scorso, lo spot denominato Dodge Hornet | Swarming The Nation (presente a fine articolo) è ritornato ad occupare la prima posizione per un complessivo di visualizzazioni che supera i 191 milioni ovvero un totale di 191,6 milioni di impressioni pubblicitarie sulle TV nazionali statunitensi. Ciò nonostante lo spot abbia comportato un investimento stimato più basso rispetto ad altri competitor, ovvero secondo un valore di 1.062.489 milioni di dollari.

Alle spalle dello spot che ha per protagonista la nuova Dodge Hornet, l’analisi di iSpot.tv pone il video Dog Tested: Soccer Practice di Subaru con 188,5 milioni di impressioni e una spesa di 1.625.076 milioni di dollari. Completa il podio un altro costruttore di casa Stellantis. Lo spot televisivo To Be a Ram: Have Heart, di Ram, ha totalizzato oltre 185 milioni di impressioni pubblicitarie sulle TV nazionali a fronte di una spesa pari a 1.236.019 milioni di dollari.

Lo spot Swarming The Nation conduce lo spettatore verso un volo travolgente tra le strade della città mentre la notizia dell’arrivo della nuova Dodge Hornet suscita entusiasmo e meraviglia. La campagna di comunicazione, oltre al video da 90 secondi utilizzato sui canali social del costruttore dispone di una versione ridotta da 30 secondi per le trasmissioni televisive e una da 15 secondi per le campagne social del marchio.