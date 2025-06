Ram torna alla Nascar nel 2026 dopo 13 anni

Ram scenderà in pista per la Nascar Craftsman Truck Series 2026, ponendo fine a una pausa di 13 anni. Oggi, il marchio ha presentato un nuovo concept truck da corsa Ram 1500 che anticipa il design del prossimo anno. Il ritorno in pista segna un traguardo importante, parte di una campagna a tutto gas per Ram che prevede l’annuncio di 25 prodotti in 18 mesi.

Ram torna alla Nascar Craftsman Truck Series nel 2026, dopo una pausa di 13 anni

La notizia del ritorno di Ram alla Nascar è stata annunciata ufficialmente da Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram, durante un evento Nascar dal vivo al Michigan International Speedway questo fine settimana. Tra i momenti più emozionanti, un Ram 5500 che trainava un rimorchio personalizzato costruito appositamente per le ciambelle fumanti, per gentile concessione del concept truck NASCAR di Ram. Anderson Silva, icona MMA della Hall of Fame, è sceso in pista per lanciare magliette con il marchio HEMI tra il pubblico.

“Per oltre un decennio, i clienti e la nostra rete di concessionari ci hanno chiesto di tornare nella Nascar. Il desiderio c’era sempre stato, ma non avevamo un piano che ci permettesse di raggiungere l’ultimo decimo e il seguito non si adattava al nostro DNA”, ha affermato Kuniskis. “Ora abbiamo un piano solido che ci distinguerà dal settore e porterà un nuovo interesse e coinvolgimento nel motorsport americano”.

Partecipare alla Craftsman Truck Series, in un modo che solo Ram può fare, è una mossa naturale e strategica per il marchio, poiché oltre il 40% degli appassionati della Nascar possiede camion. La popolare e competitiva serie di corse offre a Ram una vetrina ad alte prestazioni con il lancio di una serie di nuovi camion entusiasmanti e performanti.

“Il ritorno di Ram alla Nascar Craftsman Truck Series è un momento importante per questo sport e un segno che la Nascar rimane una piattaforma solida per i partner di marchi di prima fascia”, ha dichiarato John Probst, vicepresidente esecutivo e responsabile dello sviluppo corse della Nascar. “Siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto a Ram nello sport. La sua identità include prestazioni elevate, durata e innovazione: caratteristiche che incarnano la Nascar e, in particolare, la Craftsman Truck Series”.