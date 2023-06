Jeep Compass continua ad essere il SUV più venduto in Brasile

I numeri di vendita di maggio hanno aiutato il marchio Jeep a mantenere la leadership tra i SUV in Brasile nei primi cinque mesi dell’anno. Con 53.554 unità vendute e una quota del 19,1 per cento tra i SUV nell’anno, il brand rimane in prima linea nel segmento di mercato principale nel 2023. A maggio, il marchio ha venduto 11.820 unità. Considerando tutti i segmenti, la casa automobilistica americana di Stellantis si è finora assicurata una quota di mercato del 7,1 per cento nel 2023.

In Brasile Jeep Compass si conferma come il SUV più venduto, molto bene anche Commander

Numero uno tra i SUV medi, con una quota del 43,9 per cento tra i C-SUV, Jeep Compass è anche il SUV più venduto nel Paese nel 2023, considerando tutte le categorie. Il modello, che ha venduto 5.560 unità a maggio, conta già 26.014 immatricolazioni in tutto il 2023, assicurando la sua leadership tra i SUV e anche la sua partecipazione tra i primi 10 modelli più venduti in Brasile in generale.

Leader indiscusso tra i D-SUV, il Jeep Commander ha vissuto un altro mese con ottimi risultati. Con 1.956 unità concesse in licenza a maggio e 9.117 unità vendute nell’anno, il Commander rimane il leader tra i D-SUV, posizione che ha assunto poco dopo il suo lancio.

Con 18.239 immatricolazioni nei primi cinque mesi del 2023, Jeep Renegade si conferma nella Top 5 dei B-SUV competitivi, con una quota del 9,6 per cento nel segmento. La Wrangler e il pick-up Gladiator hanno completato la performance Jeep a maggio.