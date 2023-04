Abarth 500e farà il suo debutto pubblico nel Regno Unito al Salon Privé di Londra

La nuovissima Abarth 500e, prima auto completamente elettrica della casa automobilistica dello scorpione, farà il suo tanto atteso debutto nel Regno Unito questa settimana al Salon Privé di Londra. La vettura di Abarth sarà esposta da giovedì 20 a sabato 22 aprile come fulcro dello stand Abarth. Il Salon Privé London, che si svolge presso il Royal Hospital Chelsea, è uno degli eventi più prestigiosi del calendario automobilistico globale e mette in mostra molte delle auto più belle e desiderabili del mondo.

La nuovissima Abarth 500e farà il suo tanto atteso debutto nel Regno Unito questa settimana al Salon Privé di Londra

Lanciando un nuovo capitolo nella storia di Abarth, la 500e unisce prestazioni, potenza elettrica e stile. Presente al Salon Privé London sarà l’esclusiva edizione di lancio di ‘Scorpionissima’ completamente equipaggiata. Verranno prodotte solo 1.949 unità – un numero che rende omaggio all’anno di nascita del marchio – ed è disponibile sia in versione hatchback che cabriolet. È disponibile nell’accattivante vernice carrozzeria Acid Green o Poison Blue con cerchi in lega da 18” Diamond-Cut Titanium Grey e grafiche laterali Abarth.

La Nuova Abarth 500e è dotata di una batteria da 42kWh accoppiata a un potente motore elettrico, che si traduce in 113,7kW/155CV e 235Nm di coppia, unendo le prestazioni dello Scorpione all’innovazione della mobilità elettrica. Può raggiungere lo 0-100 km/h in soli sette secondi. La Nuova Abarth 500e è la prima e unica city car dotata di Sound Generator.

Questa caratteristica è per chi non vuole rinunciare alla firma Abarth: l’inconfondibile “rombo” del motore Abarth. Il Sound Generator completa le prestazioni del gruppo propulsore, riproducendo il suono di un motore a benzina Abarth. L’Abarth 500e è già ordinabile nel Regno Unito, con le prime consegne previste per giugno 2023. I prezzi nel Regno Unito per l’edizione di lancio di Scorpionissima partono da £ 38.695