Fiat Fastback sarà la prossima Abarth dopo Pulse

Fiat Fastback sta per smettere di essere una “by Abarth” per diventare una pura Abarth. Sarà il secondo modello del marchio a ricevere il trattamento dalla divisione sportiva del marchio italiano. La prima è stata Pulse Abarth, presentata a novembre dello scorso anno. Rimane l’unica opzione SUV entry-level con il motore 1.3 turbo.

Fiat Fastback Abarth: imminente il debutto della seconda auto sudamericana dello scorpione: ecco le ultime foto spia

Un altro scatto pubblicato dalla pagina FCA Fan Brazil mostra la nuova Fiat Fasback Abarth con mimetiche. La casa dello scorpione cerca di nascondere i punti chiave del look rinnovato nel SUV sportivo. Sappiamo già che lo stile sarà più aggressivo per accompagnare la proposta sportiva. In particolare si segnaleranno paraurti rivisti, cerchi dal design inedito, colori esclusivi e i tradizionali loghi dello scorpione.

Inoltre, la Fastback Abarth presenterà elementi di differenziazione rispetto alla Pulse Abarth. Ci riferiamo a cose come la verniciatura delle cornici dei passaruota e della base delle portiere in tinta con la carrozzeria, nello stile della Jeep Compass S. Anche i paraurti avranno più dettagli verniciati, rinunciando alle superfici nere del fratello. I dettagli in rosso verranno mantenuti. Al posteriore, il prototipo di Fiat Fastback con le parti finali dispone di un doppio scarico con puntale cromato. Il cofano del bagagliaio avrà uno spoiler discreto. Il paraurti è esclusivo e sarà verniciato seguendo il colore della carrozzeria in un’area più ampia rispetto alle altre versioni del SUV Coupé.

Sotto il cofano sarà ancora presente il noto motore 1.3 turbo da 185 CV e 27,5 kgfm di coppia, sempre associato al cambio automatico a 6 marce. Si registreranno modifiche più profonde che riguarderanno taratura, sospensioni, sterzo e freni, in modo da cambiare notevolmente l’esperienza di guida. Non basta usare la trasmissione, un’Abarth deve offrire qualcosa in più.

Come per la Pulse Abarth, la Fiat Fastback Abarth 2024 avrà tre modalità di guida: Normal, che punta su comfort e sportività, Manual e, come detto sopra, Poison, che cambia la mappa del gas, potendo raggiungere la stessa velocità della Modalità normale solo il 60% delle volte. La funzione Poison viene attivata da un pulsante sul volante che modifica il carico dello sterzo per una guida più stabile.