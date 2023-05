Fiat Fastback Abarth avrà due terminali di scarico sul retro

Gli ingegneri di Stellantis stanno testando su strada il Fiat Fastback Abarth 2024, che avrà il motore turbo flex T270 da 1.3 litri abbinato a un cambio automatico a 6 marce. I media brasiliani hanno rivelato nelle scorse ore alcune foto spia e un video spia esclusivi che hanno mostrato un prototipo dotato di un doppio terminale di scarico sul retro.

Proprio come il Pulse Abarth, il nuovo Fastback Abarth avrà un aspetto più sportivo, riprendendo gli stessi adesivi sulla carrozzeria e le stesse modanature sui parafanghi. In base a quello che possiamo vedere, avrà dei cerchi da 18” e un paraurti anteriore con la stessa griglia vista sul modello più compatto.

Fiat Fastback Abarth 2024 tre quarti posteriore

Fiat Fastback Abarth: un prototipo è stato beccato sulle strade del Brasile

Oltre al look esclusivo, la differenza rispetto alla versione Limited Edition riguarderà la modalità di guida Poison. A livello di meccanica, il modello disporrà della stessa taratura di sospensioni e freni della Limited Edition, già vista nel Pulse Abarth.

All’anteriore, il SUV sportivo avrà un freno a disco da 305 mm con pinza flottante mentre al posteriore un freno a tamburo da 203 mm con regolazione e raffreddamento automatici. Come anticipato ad inizio articolo, il Fiat Fastback Abarth 2024 sarà supportato dal turbo flex T270 1.3 con potenza di 180 CV a 5750 g/min con benzina e 185 CV a 5750 g/min con etanolo. In entrambi i casi, la coppia massima sarà di 270 Nm a 1750 g/min mentre il cambio sarà un automatico a 6 velocità.

Come visto con il Pulse Abarth, la versione sportiva del Fiat Fastback proporrà tre modalità di guida: Normal, Manual e Poison. La prima punta su comfort e sportività, la seconda predilige una guida manuale mentre la terza propone una guida più sportiva.

Quest’ultima potrà essere attivata tramite un pulsante dedicato sul volante, che modifica il carico dello sterzo per una guida più stabile. Viene modificata anche la taratura del cambio, consentendo cambiate più rapide e una riduzione automatica delle marce in frenata per favorire il freno motore e anticipare l’inserimento della marcia più opportuna per riprendere l’accelerazione. Inoltre, i controlli di trazione e stabilità agiscono di meno per rendere la guida più sportiva.

L’elenco delle caratteristiche di serie presenti sul Fiat Fastback Abarth includerà diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), accensione automatica dei fari, avviso di cambio corsia, frenata automatica di emergenza, vari airbag frontali e laterali, fari a LED, ABS con EBD, Hill Holder, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e tanto altro ancora.

Ricordiamo che abbiamo di fronte un SUV coupé prodotto da Fiat per il mercato sudamericano, lanciato nell’agosto 2022. Si basa sulla stessa piattaforma MLA del fratello minore. In Brasile, è posizionato come modello di punta dello storico brand torinese, solo al di sotto della Fiat 500 Elettrica importata, e viene offerto con motori turbo da 1 e 1.3 litri. Il propulsore più piccolo offre 130 CV a 5750 giri/min con etanolo e 125 CV a 5750 giri/min con benzina. La coppia massima è di 200 Nm a 1750 giri/min in entrambi i casi.