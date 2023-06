Nuova Fiat Topolino: ecco le versioni di Garage Italia

La Nuova Fiat Topolino, omaggio all’iconica utilitaria che ha segnato la storia dell’automobilismo italiano, torna in una versione moderna ed elettrica di cui Fiat nei giorni scorsi ha mostrato la prima immagine ufficiale e che sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane forse il 4 luglio prossimo insieme alla nuova Fiat 600. A proposito di questo quadriciclo vi sveliamo che nei giorni scorsi anche Garage Italia, l’azienda di personalizzazioni fondata da Lapo Elkann, ha voluto realizzare le sue versioni di questo modello mostrandone ben 6 nella sua pagina di Facebook.

Nuova Fiat Topolino: ecco le versioni ispirate al mondo Disney realizzate da Garage Italia di Lapo Elkann

Garage Italia ha presentato queste versioni della nuova Topolino, ognuna ispirata a un personaggio diverso ma sempre del mondo Disney: Topolino, Minnie, Paperino, Pippo, Pluto e Paperinik. Ognuna con colori e caratteristiche che ricordano il personaggio in questione. Insomma una novità sicuramente originale che potrebbe trovare in futuro spazio anche nella realtà come già avvenuto in passato con altre creazion di Garage Italia relative ad auto di Fiat.

Nuova Fiat Topolino è una delle due grandi novità per la casa automobilistica torinese in questo 2023. La vettura sarà lanciata sul mercato nella seconda parte dell’anno. La sua produzione dovrebbe iniziare a Kenitra in Marocco in autunno. Questa auto gemella diversa di Citroen AMI e di Opel Rocks-e potrebbe diventare in breve tempo un successo commerciale per Fiat. Questo anche in virtù del prezzo di partenza che compresi gli incentivi potrebbe essere molto interessante. Si vocifera si possa partire da circa 6 mila euro ma per il momento non si tratta di notizie sicure occorre aspettare i prezzi ufficiali di Fiat che forse saranno annunciati in sede di presentazione quanto meno per la versione di lancio.