Motor Valley Fest 2025: a Modena si corre verso il futuro dell’automotive

Sempre più vicino all’orizzonte il Motor Valley Fest 2025, in programma dal 5 all’8 giugno a Modena. Questo festival a cielo aperto, giunto alla settima edizione, sarà come sempre imperniato sull’universo a quattro ruote, nel cuore di una regione simbolo di eccellenza in ambito motoristico. Le auto in mostra, specie le supercar, saranno le principali catalizzatrici dell’interesse, ma ci sarà spazio anche per altre attività, di natura culturale e scientifica.

Il tema portante scelto per l’anno in corso è “l’Industria di domani“, con un focus su innovazione, formazione, ricerca e nuove tecnologie nel settore automotive e della mobilità sostenibile. Protagonisti dell’approfondimento saranno start-up, università e attori chiave dell’industria, che cercheranno di definire scenari e vie d’azione.

Di particolare interesse, nell’ambito del Motor Valley Fest 2025, sarà l’hub per giovani, imprese innovative e atenei, che mira a promuovere interazioni fruttuose, al fine di disegnare il domani dei trasporti, anche nella prospettiva green. Questo avverrà nell’ambito di “Innovation & Talent“, un format innovativo, interamente dedicato a networking, innovazione e formazione. A fare da base operativa, da giovedì 5 a sabato 7 giugno, sarà il Teatro del Collegio San Carlo.

Foto Motor Valley Fest

In programma 13 Talent Talk con la partecipazione di alcuni top brand della Motor Valley, tra cui Ferrari, Pagani, Lamborghini, Dallara e Ducati. Saranno presenti pure altri importanti attori, come Accenture, Art Group, Brembo, CNH, HPE Coxa, Loccioni, Visa Cash App RB Formula One Team.

Insieme a centri di formazione d’eccellenza come MUNER, queste realtà presenteranno i profili professionali più richiesti, le competenze emergenti e i percorsi accademici più efficaci per entrare da protagonisti nel mondo automotive.

Sarà un mezzo utile per creare le basi in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mercato, mettendo in risalto i percorsi accademici più adatti ad affrontare le sfide future. Il tutto dando il giusto rilievo alle nuove tecnologie, che stanno rimodellando l’intero comparto automotive. Ogni incontro prevede un momento di talk frontale e uno di confronto diretto con il pubblico.

In un altro momento del Motor Valley Fest 2025 i giovani talenti potranno mettersi alla prova su temi legati all’innovazione e alla data analysis applicate ai settori della mobilità e del motorsport. Questa è una delle principali novità della nuova edizione dell’evento emiliano. Battezzata Hackathon, l’iniziativa è promossa da AssetClassic e Motor Valley Accelerator, con TikTok per sponsor. Andrà in scena nelle giornate di sabato 7 giugno, dalle 10.00 alle 22.00, e di domenica 8 giugno, dalle 9.00 alle 17.00, presso la sede di Motor Valley Accelerator.

I partecipanti, selezionati attraverso un processo di candidatura online, saranno suddivisi in squadre da tre a cinque componenti. Si profila una bella sfida, a suon di competenze, per un challenge elettrizzante. Previsti dei premi in denaro per i primi tre team classificati: 2.500 euro per il vincitore, 1.500 euro per il secondo posto e 500 euro per il terzo, accompagnati da merchandising ufficiale del Motor Valley Accelerator e sessioni di mentorship per il team leader. La graduatoria sarà “partorita” da un gruppo di qualificati esperti.

Foto Motor Valley Fest

In aggiunta, verrà assegnato uno speciale Premio Innovazione AI da 500 euro alla squadra che saprà integrare al meglio l’intelligenza artificiale nella propria soluzione. Fra le iniziative più attese del Motor Valley Fest 2025, merita senz’altro una citazione la “Meet & Match Night“. Si tratta di un format B2B che, nella serata di giovedì 5 giugno, metterà in contatto diretto 46 startup con aziende leader, investitori, media e stakeholder del settore.

Le prime presenteranno soluzioni in ambiti ad alto contenuto tecnologico, tra cui: Software, AI, big data, cybersecurity, mobilità sostenibile e car sharing, nuovi materiali e accumulatori di energia, microsensori e sistemi predittivi di produzione, moto volanti, veicoli agili, ingegneria avanzata, sanificazione avanzata e potenziamento forza lavoro, occhiali AR, superfici intelligenti e nanomateriali, simulatori dinamici e interazione uomo-veicolo.

Di grande rilievo la presenza al Motor Valley Fest 2025 dei prototipi di Fomula SAE, realizzati dagli studenti di alcuni atenei, presenti in Piazza Grande, da giovedì 5 a domenica 8 giugno, con l’University Village, area espositiva dedicata all’eccellenza accademica e ingegneristica.