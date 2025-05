Nel periodo che precedette il debutto della nuova Fiat Panda Supernova (un celebre restyling, di fatto) con i motori Fire, presentata ufficialmente nel gennaio 1986, la casa torinese introdusse una versione speciale della celebre Panda 4×4.

Questa edizione limitata rappresenta oggi un vero e proprio pezzo da collezione per gli appassionati del marchio e delle fuoristrada compatte. Realizzata in circa 5.000 unità, secondo quanto dichiarato dalla Fiat al Salone di Francoforte, solo una piccola frazione di queste Panda 4×4 è giunta davvero integra sino ai giorni nostri.

Un esemplare oggi in vendita fa parte proprio di quel lotto rarissimo e oggi si presenta in condizioni impeccabili. Tutto grazie a un restauro integrale e meticoloso, sia estetico che meccanico. Tra gli elementi distintivi di questa versione della Fiat Panda 4×4 troviamo i fari supplementari protetti da un robusto bull bar, l’impianto lavafari perfettamente funzionante e il portapacchi originale montato sul tetto. La livrea si arricchisce di una fascia decorativa tricolore (rosso, nero e bianco) che corre lungo le fiancate e il portellone.

Gli interni sono pronti a stupire. E via di sedili rossi con inserti in gomma nera, pannelli porta neri impreziositi da sottili profili rossi e cinture di sicurezza coordinate a completare l’atmosfera vintage sportiva.

La Panda 4×4 in questione, attualmente in Italia, è stata acquistata nel 2020 dall’attuale proprietario, che ha avviato un intervento di restauro completo. La carrozzeria Grigio Metallizzato (codice 683/F) è stata riportata allo splendore originale, completamente priva di ruggine. Il motore è stato rifatto da zero, mentre cambio e trasmissione sono stati revisionati con la sostituzione dei sincronizzatori. Anche l’impianto frenante e le sospensioni sono stati rinnovati, con sostituzione di tutti gli elementi usurati, inclusi ammortizzatori e parti in gomma.

Fiore all’occhiello è la presenza di cinque cerchi originali datati 11/85, montati con pneumatici Pirelli Winter 160. I gruppi ottici anteriori e posteriori Carello, perfettamente funzionanti, e tutti gli accessori dell’allestimento speciale sono inclusi. La tappezzeria interna è stata rifatta nel pieno rispetto delle specifiche originali. Questa Panda, dotata di doppia capote apribile, viene proposta con documentazione completa del restauro e cronologia immacolata. L’auto si trova a Milano e il prezzo, ovviamente, è tutto da discutere con chi l’ha tenuta con così tanto amore.