Nuova Alfa Romeo Duetto: un concept riporta in vita l’iconico modello

Nuova Alfa Romeo Duetto è un concept render del designer automobilistico e creatore digitale Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che su Instagram ha immaginato una sua personale reinterpretazione in chiave moderna del mitico modello del biscione uno dei più famosi tra quelli prodotti nell’arco dei 115 anni di storia della casa automobilistica milanese. Lo stesso del Prete ha ammeso che si è trattato di un progetto per il quale ha impiegato molto tempo con una certa attenzione al dettaglio.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo Duetto secondo la concept di MDP Automotive

Alfa Romeo Spider, noto anche come “Duetto”, è un’iconica vettura sportiva scoperta prodotta da Alfa Romeo dal 1966 al 1993, con una serie finale per il mercato nordamericano nel 1994. È celebre per essere il modello più longevo della casa milanese, con 28 anni di produzione suddivisi in 4 serie. Originariamente progettata dalla Pininfarina, la “Duetto” si distinse per il design derivato dalle concept car Superflow, evolvendo sotto la supervisione di Battista Pininfarina. Lanciata al Salone di Ginevra nel 1966, divenne un’icona internazionale, amplificata dalla sua presenza in film come “Il laureato” nel 1967. Il render di Mirko del Prete si ispira chiaramente al modello originale che però viene reinterpretato in chiave moderna pur rimanendo fedele all’iconico modello in ogni sua singola parte.

L’artista digitale ha pure immaginato quale motore potrebbe avere questa sua creazione in caso fosse reale. In questo caso si tratterebbe del Motore 2.0 turbo benzina dí derivavazione Alfa Romeo Giulia da 200cv, cambio manuale e trazione posteriore. Insomma un vero e proprio omaggio alla storia del biscione e a questo suo famoso modello che in molti vorrebbero rivedere sul mercato, cosa che però per il momento sembra essere destinata a rimanere un sogno.