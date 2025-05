Il più grande evento per appassionati Dodge celebra il suo decimo anno

Il più grande evento per appassionati Dodge del pianeta torna per il suo decimo anno. MotorTrend presenta Roadkill Nights Powered by Dodge e si prepara a celebrare con un tributo a 360° un decennio di gare di accelerazione autorizzate nell’area metropolitana di Detroit, con la data dell’evento preferito dai fan prevista per il 9 agosto 2025.

“Roadkill Nights Powered by Dodge celebra il suo decimo anno per un motivo ben preciso: i fan e gli appassionati del marchio americano di Stellantis che sono accorsi a migliaia e hanno sostenuto Roadkill Nights fin da quando era un evento di base nel parcheggio del Silverdome”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Ogni edizione dell’evento diventa sempre più grande e migliore e, sapendo cosa abbiamo in programma, il decimo anno sarà il migliore di sempre”.

Oltre alle emozionanti gare di accelerazione, che promettono spettacolo e adrenalina pura, tornano anche quest’anno appuntamenti ormai imperdibili per gli appassionati del marchio Dodge e del mondo muscle car. Tra questi, la Direct Connection Grudge Race, che vedrà sfidarsi alcuni dei migliori piloti in gare all’ultimo respiro, e i Dodge Thrill Rides, con la possibilità di salire a bordo della potentissima Dodge Charger Daytona Scat Pack da ben 670 cavalli per vivere un’esperienza ad alte prestazioni. Non mancheranno un imponente e variegato show automobilistico, l’esposizione di veicoli storici e attuali del brand Stellantis, e numerose novità in anteprima.

Come da tradizione, i visitatori potranno ammirare da vicino le ultime proposte della casa automobilistica americana, toccando con mano il design aggressivo, la tecnologia all’avanguardia e le prestazioni mozzafiato che caratterizzano ogni modello Dodge. L’evento si conferma così come una celebrazione totale della passione per le quattro ruote, della cultura muscle e dello spirito competitivo che da sempre anima il brand.

L’annuale festival dedicato alla potenza e ai cavalli, ricco di azione e di emozioni, include anche un’area dedicata al produttore, merchandise esclusivo, stand gastronomici e molto altro. Ulteriori dettagli sul decennio di MotorTrend Presents Roadkill Nights Powered by Dodge saranno pubblicati a fine giugno su DodgeGarage.com e Hotrod.com/roadkill-nights.