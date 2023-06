Fiat: il CEO Francois diventa capo anche di DS Automobiles

Ci sono novità importanti all’interno della leadership del gruppo Stellantis. Béatrice Boucher lascia il suo posto alla guida di DS in favore di Olivier François che diventa CEO di DS Automobiles oltre che di Fiat. Béatrice Foucher ha preso le redini del DS nel 2020, in un anno ovviamente complicato. Da allora il contesto internazionale non ha risparmiato nessun produttore. Stellantis ora ha deciso di assegnare il marchio DS a Olivier François, che è già a capo di Fiat. Due missioni nettamente opposte con obiettivi totalmente contraddittori: da un lato, sviluppare l’immagine del marchio e il lato “premium”, dall’altro, rilanciare un costruttore privo di novità oltre alla 500, in segmenti molto più accessibili. Béatrice Foucher diventa invece “Chief Planning Officer”.

Fiat: il numero uno della principale casa italiana, il CEO Olivier Francois diventa capo anche di DS Automobiles

Ex braccio destro di Sergio Marchionne, il famoso amministratore delegato di Fiat (allora FCA) dal 2004 alla sua morte nel 2018, Olivier François è un esperto di marketing, che ha officiato in particolare a Lancia e Chrysler quando l’azienda americana è stata rilevata. gruppo torinese nel 2009. 61 anni, questo francese aveva lavorato in particolare per Citroën in Italia prima di essere assunto dal gruppo piemontese nel 2005. Si è laureato all’Università Paris Dauphine e all’Institut d’études policies di Parigi. Le qualità professionali di Olivier François non sono in alcun modo in discussione. Ma è l’avvicinamento innaturale di Fiat e DS che stupisce.

Vedremo dunque come Olivier Francois riuscirà a coniugare questi due importanti incarichi all’interno del gruppo Stellantis. Ricordiamo che Fiat è attesa dal lancio di numerose novità in questi anni a partire dalle nuove Fiat 600 e Topolino che dovrebbero essere svelate il 4 luglio. DS Automobiles è considerata uno dei tra brand premium di Stellantis insieme a Alfa Romeo e Lancia. Anche per la casa francese sono in arrivo nei prossimi anni numerose novità importanti.