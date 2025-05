Nuova Abarth 595: il ritorno al termico dello scorpione potrebbe stupire

Nei giorni scorsi il possibile ritorno ai motori termici di Abarth ha fatto scalpore. Ne hanno parlato in tutto il mondo in quanto la speranza che di nuovo la casa automobilistica dello scorpione possa tornare a vendere auto a benzina è forte in tante persone. Le scarse vendite fin qui ottenute dalle prime auto elettriche commercializzate potrebbero riportare sulla retta via Stellantis e il suo brand. Ed ecco allora che la prima sorpresa in questo senso potrebbe essere proprio una nuova Abarth 595 con un bel motore turbo a benzina.

Il ritorno di Abarth al termico avverrà con la nuova Abarth 595?

A proposito di come potrebbe essere una nuova Abarth 595, oggi vi motriamo un video render realizzato dalla pagina di YouTube Moter Bike Review Update che immagina così una futura generazione del celebre modello di Abarth. Con il suo motore turbo da urlo, uno stile aggressivo e prestazioni da vera belva italiana, questa compatta, qualora effettivamente venisse commercializzata da Abarth, farebbe di sicuro furore.

Ovviamente se davvero una nuova Abarth 595 arrivasse sul mercato, la vettura oltre a subire un profondo cambiamento estetico riceverebbe di sicuro aggiornamenti tecnologici, un sound inconfondibile e offrirrebbe inoltre una guida davvero emozionante.

Con l’avvento del nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa, la speranza è che per Abarth vi possa essere un nuovo piano per il futuro con il ritorno ai motori a benzina che hanno fatto la storia della casa automobilistica e che ancora per molti anni potrebbero offrire prestazioni da urlo e tanto piacere di guida ai fortunati possessori di auto come appunto questa nuova Abarth 595 immaginaria ipotizzata in questo video che vi proponiamo qui sotto.