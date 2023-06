Nuova Fiat 600: un nuovo video del SUV compatto

Nuova Fiat 600 torna nuovamente alla ribalta grazie ad un nuovo video pubblicato su YouTube da Il Gallo che mostra la vettura mentre gira uno spot pubblicitario a Lecce. Già nei giorni scorsi erano trapelate alcune immagini dal set della pubblicità in cui si dice dovrebbe partecipare anche la star di Hollywood Leonardo Di Caprio. Dunque il nuovo SUV compatto della principale casa automobilistica italiana sembra non avere più segreti almeno per quanto riguarda il suo design visto che tra foto, scatti rubati video e filmati vari abbiamo potuto vedere grosso modo come sarà il suo design esterno un mix tra la nuova 500 e la Fiat 500X.

Ancora un video per la nuova Fiat 600 immortalata a Lecce

Qualche dubbio in più rimane a proposito dell’interno della nuova Fiat 600 anche se una recente immagina ha mostrato l’impostazione generale molto simile a quella della nuova 500 e anche della Jeep Avenger. Sembrerebbe insomma una sorta di mix tra queste due auto. Per quanto riguarda il debutto si dice possa avvenire il prossimo 4 luglio insieme a quello della Nuova Fiat Topolino ma si attendono conferme ufficiali che per il momento non sono ancora arrivate.

Di certo sappiamo che la nuova Fiat 600 inizierà la sua produzione in serie il prossimo autunno. Le vendite della versione di lancio si potrebbero aprire subito dopo la presentazione ufficiale. Il veicolo che sarà prodotto a Tychy in Polonia nello stesso stabilimento di Stellantis di Jeep Avenger e Alfa Romeo B-SUV sarà realizzata su piattaforma CMP e avrà una versione elettrica con motore da 156 cavalli e 400 km di autonomia e batteria da 54 khw.

Per il resto attendiamo il debutto ufficiale per conoscere ogni dettaglio su questa auto che di certo avrà un ruolo molto importante nella gamma di Fiat in futuro. Una buona fetta delle vendite della casa italiana infatti proveranno da questa auto che si va ad inserire in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento.