Fiat 600, Topolino, Uno e Multipla: nomi storici per la rivoluzione della casa italiana

Fiat nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma con tanti nuovi modelli. Questa rivoluzione che abbraccerà inevitabilmente anche l’elettrificazione avverrà con il lancio di numerosi nuovi modelli. Questi modelli che arriveranno tra il 2023 e il 2025 cambieranno molto la gamma della principale casa automobilistica italiana che comunque continuerà ad essere presente nei segmenti che storicamente l’hanno vista protagonista in passato senza dunque snaturare la sua storia e il suo DNA.

600, Topolino, Uno e Multipla: la rivoluzione di Fiat passa dai suoi nomi più famosi

Per portare a compimento questa piccola rivoluzione che consentirà al marchio di continuare ad essere protagonista nel mercato auto in Europa, Fiat però si servirà di nomi che hanno fatto la storia della casa automobilistica negli ultimi decenni. Non a caso le future auto si chiameranno 600, Topolino, Uno o Panda e Multipla.

La prima ad arrivare dovrebbe essere la nuova Fiat Topolino il cui debutto potrebbe avvenire il prossimo 4 luglio. L’auto deriverà dalla Citroen Ami ma a quanto pare il suo design sarà abbastanza diverso tanto che chi ha avuto il piacere di vedere in anteprima il modello è rimasto stupito dal suo design. Dunque non si tratterà di un semplice cambio di logo e di qualche altra piccola novità rispetto alla Citroen Ami ma di una vettura che avrà una propria identità anche se ovviamente si tratterà pur sempre di una microcar pensata per la città con autonomia di 70 km che potrebbe attirare verso la casa italiana tanti giovani e giovanissimi considerando che questo veicolo potrà essere guidato da 14 anni in su.

Sempre nel corso della prossima estate dovrebbe fare il suo debutto anche la nuova Fiat 600. Di questa auto nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato le prime immagini senza veli e dunque ormai il SUV compatto che sarà lungo circa 4,1 m non sembra avere più segreti. Sembra abbastanza evidente la somiglianza con la nuova 500 ma anche con la 500X di cui sembra una versione 20 cm più corta. L’auto nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotta a Tychy in Polonia. Questa auto è destinata ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa torinese permettendo al brand di Stellantis di conquistare preziose quote di mercato in un segmento tra i più in voga in questo momento in Europa e non solo.

Sempre nel segmento B è in arrivo una nuova auto: una hatchback di segmento B che occuperà il posto un tempo di Punto. Questa auto il cui nome secondo alcuni potrebbe essere quello di Fiat Uno, Panda o Punto debutterà nel corso del 2024 molto probabilmente nella seconda metà dell’anno e sarà prodotto in uno degli stabilimenti di Stellantis in Europa dell’est. La vettura non dovrebbe essere solo elettrica e la sua piattaforma sarà quasi certamente la STLA Small. Con questo veicolo Fiat si candida a diventare leader del segmento B del mercato.

Infine nel 2025 toccherà alla nuova Mutipla debuttare. Anche in questo caso il nome è provvisorio anche se sembra molto probabile. Si tratterà di un SUV di segmento C su piattaforma STLA Medium che prenderà il posto di Tipo e 500X e sarà realizzata su piattaforma STLA Medium con una lunghezza tra i 4,3 e i 4,4 m. L’auto dovrebbe essere solo elettrica. Con queste quattro auto dunque la casa italiana punta a rilanciarsi in grande stile utilizzando nomi storici ma per modelli molto moderni ed elettrificati che le permetteranno di essere leader ancora per molto tempo nel mercato auto del vecchio continente e non solo dato che Fiat vuole diventare un marchio globale e dunque le stesse auto le ritroveremo anche in altri continenti come America Latina, Asia e Africa.