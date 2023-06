DS Automobiles chiude maggio 2023 in Italia con numeri molto interessanti

Si è chiuso un maggio eccezionale per DS Automobiles in Italia, che ha raddoppiato i volumi di vendita rispetto allo scorso anno. Tra i risultati record del mese, la migliore quota di sempre: 0,7% nel mercato passenger cars, con un incremento del 58% rispetto al 2022, in un mercato che sale del 23%.

Molto positiva anche la raccolta ordini, con DS 7 e DS 4, che restano le best seller del brand francese. Risultati che dimostrano chiaramente che il marchio di Stellantis sta facendo passi importanti nel mercato italiano, facendosi apprezzare da un pubblico sofisticato, sempre più attento all’ambiente ma che non intende rinunciare allo stile e al comfort a bordo.

DS Automobiles: +58% di vendite a maggio 2023 rispetto a maggio 2022

Un successo determinato anche dalla nuova collection Esprit De Voyage, ispirata al mondo della moda, presentata ufficialmente alla stampa la scorsa settimana nell’esclusiva location di Spazio The Box.

Un progetto nato per enfatizzare tutte le aree di espressione del costruttore premium, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino all’esclusivo savoir-faire tipico della scuola francese. Senza dimenticare le tematiche connesse al viaggio e alla sensazione di libertà che da sempre i veicoli DS offrono al proprio pubblico.

Disponibile sulle DS 4, DS 7 e DS 9, la nuova collezione è ricca di equipaggiamenti e particolari esclusivi per offrire la massima cura dei dettagli e per offrire un’esperienza unica, rivolta a tutti i clienti.

+40% di immatricolazioni nei primi cinque mesi dell’anno

Gli ottimi risultati di maggio proseguono la scia di successi inaugurata nel 2023, come dimostra il +40% di immatricolazioni ottenuto nei primi cinque mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo nel 2022 e una quota di mercato premium in crescita dello 0,25%.

Altro elemento chiave del successo di DS Automobiles è sicuramente il connubio delle sue due anime: da una parte l’eleganza della French Art of Travel e dall’altra l’attenzione alla mobilità sostenibile che si ritrova in una eccezionale e giovane gamma elettrificata.

La casa francese ha da sempre posto l’elettrificazione al centro della sua strategia. Dal 2019, ha presentato una gamma 100% elettrica, diventando nel 2020 il marchio multi-energia con le emissioni di CO2 più basse in Europa. La strada verso l’elettrico è già segnata, con la gamma E-Tense e con la promessa di elettrificazione totale già nel 2024.

Raffaele Russo, Managing Director di DS Automobiles Italia, ha detto che sono molto orgogliosi dei risultati di vendita che l’azienda ha ottenuto a maggio, raggiungendo la quota più alta di sempre in Italia.

Un risultato che porta l’Italia ad essere il secondo mercato per importanza di DS Automobiles a livello globale, rompendo il muro delle 1000 immatricolazioni. Elemento chiave per questi risultati è sicuramente l’ottima qualità dei suoi prodotti, ma anche la centralità del cliente, possibile grazie ad una rete di distribuzione esclusiva che il produttore francese ha creato e sviluppato in Italia attraverso 50 store distribuiti sul territorio.