Nuova DS4: una versione 100% elettrica in preparazione?

Anche la nuova DS4 potrebbe in futuro lanciare una versione completamente elettrica. La sua piattaforma lo consente, poiché le future Peugeot 308 e Opel Astra, basate sulla stessa base, utilizzeranno varianti elettrificate al 100% nei prossimi anni. Dunque sembra plausibile che lo stesso avvenga anche con la berlina compatta di DS Automobiles.

Secondo indiscrezioni non sarebbe totalmente da escludere il futuro arrivo di una DS4 completamente elettrica

In gran parte ridisegnata per le esigenze delle nuove compatte del gruppo Stellantis, la piattaforma EMP2 V3 mette il pacchetto sull’ibridazione plug – in, con accumuli di potenza che raggiungono i 225 CV sulla DS4 e presto 180 CV a bordo delle nuove 308 e Astra. Una piattaforma versatile, che riceverà un’unità elettrica al 100% entro il 2023. Ma secondo i nostri colleghi di L’Argus, la DS4 sarà privata di questo motore virtuoso, a differenza dei suoi cugini Opel e Peugeot.

Tuttavia, non tutte le speranze sono perse. Sebbene al momento non sia previsto è possibile ipotizzare che la DS4 prenda un percorso simile, al fine di abbassare le emissioni medie di CO2 dell’intera gamma DS. In questo caso, la DS4 adotterebbe il propulsore che attualmente equipaggia la Peugeot e-2008 e la sua sorellina DS3 Crossback E-Tense. Vale a dire un motore elettrico da 100 kW (circa 136 CV) , associato a una batteria da 50 kWh che gli consentirebbe di percorrere fino a 280 km.

L’arrivo di una DS4 elettrica non è quindi fantascienza. Tuttavia, sarebbe necessario attendere fino al 2023, o addirittura al 2024 , perché un simile progetto si concretizzi, se Carlos Tavares, a capo del gruppo Stellantis, dovesse dare il via libera. Dal lato del prezzo, scommettiamo che se il modello venisse lanciato la sua versione un entry-level avrebbe un prezzo intorno ai 45.000 €.

