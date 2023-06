Alfa Romeo crescita esponenziale vendite mercato tedesco

Alfa Romeo è ancora una volta nella corsia di sorpasso per quanto concerne il numero di immatricolazioni in Germania. Per il periodo da gennaio a maggio, l’Ente federale per l’autotrasporto (KBA) registra un aumento del 134,4 per cento del numero di immatricolazioni per il marchio del Biscione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La casa milanese ha così ottenuto il più grande incremento di tutti i marchi registrato dal KBA e si è sviluppato significativamente meglio del mercato complessivo delle autovetture, per il quale il KBA ha determinato un aumento del 10,2 per cento.

Alfa Romeo: il Biscione registra un aumento del 134,4 per cento del numero di immatricolazioni in Germania

Per il solo mese di maggio, la KBA ha certificato Alfa Romeo un aumento del 169,5 per cento rispetto a maggio 2022. Di conseguenza, il risultato per il periodo dall’inizio dell’anno è nuovamente migliorato. Nel quadrimestre gennaio-aprile Alfa Romeo aveva già realizzato un incremento del 125,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il modello più venduto del marchio Alfa Romeo, che appartiene al Gruppo Stellantis, è ancora il nuovo Tonale. Il primo SUV compatto elettrificato del tradizionale marchio italiano ha rappresentato un totale del 38% delle nuove immatricolazioni da gennaio a maggio 2023. Anche le gamme dei modelli Giulia e Stelvio sono aumentate sensibilmente rispetto ai primi cinque mesi del 2022, quando il Tonale non era ancora disponibile.

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania ha dichiarato: “Il 2023 continua ad andare molto, molto bene per Alfa Romeo. I dati KBA di maggio confermano il trend dei mesi precedenti: abbiamo più che raddoppiato il numero delle iscrizioni. Questo successo è fortemente supportato dal modello Tonale, che, come primo modello elettrificato del nostro marchio italiano, ha inaugurato il percorso di Alfa Romeo verso un futuro sostenibile”.