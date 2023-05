Alfa Romeo Tonale PHEV: completati i test EPA, ecco i dati ufficiali

Alfa Romeo Tonale PHEV sta per arrivare negli Stati Uniti. Le prime unità del recente SUV della casa automobilistica del Biscione dovrebbero essere consegnate ai primi clienti negli USA a giugno. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo che negli scorsi minuti Stellantis ha reso noto che EPA, ha completato i test per stabilire con precisione quella che è l’autonomia del SUV sia totale che in modalità completamente elettrica. L’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente ha determinato che il SUV di Alfa Romeo ha un’autonomia di 33 miglia pari a circa 53 km in modalità completamente elettrica e un’autonomia totale di 360 miglia pari a circa 580 km.

Alfa Romeo Tonale PHEV: secondo EPA offre autonomia di 33 miglia in modalità elettrica completa e di 360 miglia in totale

Questo significa che Alfa Romeo Tonale PHEV è il C-SUV ibrido plug-in più efficiente del segmento. L’avanzato sistema di propulsione utilizza il motore a quattro cilindri turbo MultiAir da 1,3 litri per fornire coppia alle ruote anteriori. Un generatore di avviamento a cinghia ad alta tensione montato sul motore contribuisce a una maggiore efficienza, transizioni del ciclo di guida più fluide e funzionalità stop-start senza soluzione di continuità. L’efficienza e le prestazioni del Tonale sono rafforzate da una batteria agli ioni di litio da 15,5 kWh che aziona un motore elettrico da 90 kW sull’asse posteriore con 250 Nm di coppia da 0 giri/min.

A proposito di questi risultati forniti dall’EPA, il numero uno di Alfa Romeo in Nord America, Larry Dominique ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’autonomia elettrica ufficiale EPA di 33 miglia e 77 MPGe per l’Alfa Romeo Tonale, che consentirà a molti dei nostri clienti di guidare i propri spostamenti quotidiani senza toccare il serbatoio del carburante. Alfa Romeo Tonale rappresenta l’inizio della nostra trasformazione verso una maggiore elettrificazione, pur rimanendo fedeli alle caratteristiche prestazionali che i nostri clienti si aspettano dal marchio, tra cui una potenza di 280 cavalli.