Alfa Romeo Tonale Carabinieri sfila alla 77° Festa della Repubblica Italiana

Il 2 giugno 2023, in occasione della 770° Festa della Repubblica Italiana, il nuovo SUV ibrido plug-in Alfa Romeo Tonale ha sfilato insieme ai Carabinieri lungo le vie di Roma. Il veicolo dello storico marchio milanese è il primo modello elettrificato di Alfa Romeo e rappresenta la sintesi perfetta tra tradizione e innovazione tanto cara al brand premium del gruppo Stellantis.

Alfa Romeo Tonale Carabinieri: prima apparizione ufficiale alla sfilata del 2 giugno

Alfa Romeo Tonale è un modello perfetto per le forze dell’ordine. Il veicolo infatti in questa versione è dotato di un sistema di trazione integrale eAWD che garantisce prestazioni elevate e una guida emozionante, tipiche del DNA Alfa Romeo. Il modello nella versione per Carabinieri dispone di tutta una serie di caratteristiche realizzate appositamente per quelle che sono le esigenze dell’arma che nei mesi scorsi ha ordinato alcune centinaia di unità del recente SUV della casa automobilistica del Biscione.

Il SUV di segmento C presentato nel mese di febbraio del 2022 è stato scelto dai Carabinieri per celebrare il loro legame storico con Alfa Romeo, che risale al secondo dopoguerra. La prima Alfa Romeo dell’Arma fu la 1900 M “Matta” nel 1951, seguita dalla berlina 1900 che diede origine alla Gazzella, il concetto di pronto intervento nell’Arma. Da allora, Alfa Romeo ha fornito ai Carabinieri diversi modelli di alta gamma, come l’Alfetta, la 90, la 75, la 155, la 156, la 159 e la Giulia Quadrifoglio. Alfa Romeo Tonale è l’ultimo arrivato in questa prestigiosa flotta e testimonia il valore dell’eccellenza italiana nel mondo.