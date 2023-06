Jeep chiude maggio in Italia con un aumento delle immatricolazioni

Si è appena concluso un mese di maggio molto positivo per Jeep, secondo gli ultimi dati condivisi da Dataforce. In particolare, la casa automobilistica americana ha registrato una crescita dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un risultato che pone il brand all’ottavo posto del ranking in Italia con una quota di mercato che sfiora il 5%.

In attesa dell’imminente lancio della nuova Jeep Avenger – il primo SUV 100% elettrico del costruttore – previsto per le prossime settimane, sono comunque oltre 2700 le immatricolazioni della versione con motore a combustione interna.

Jeep Renegade e Compass 4xe

Jeep: a maggio 2023 ha raggiunto una quota di mercato di circa il 5%

Sono sempre Renegade e Compass a recitare un ruolo di primo piano e a issare Jeep al primo posto nel mercato dei veicoli ibridi plug-in (PHEV) con una quota del 19,7%. Sostanzialmente, 1 italiano su 5, tra quelli che decidono di guidare un ibrido plug-in, sceglie un SUV del produttore americano.

Il Renegade 4xe e la Compass 4xe, poi, sono anche primi nei rispettivi segmenti (B-SUV e C-SUV) tra i veicoli plug-in hybrid mentre la Jeep Compass è al vertice assoluto tra tutti i modelli PHEV del mercato. Il Renegade, infine, è il modello più venduto in assoluto nel segmento B dei SUV.

Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, le Jeep 4xe sono i SUV dell’azienda più performanti e divertenti da guidare di sempre. Sono capaci di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”.

Allo stesso tempo sono auto ideali per la guida quotidiana in città grazie alla tecnologia ibrida plug-in, che consente di viaggiare a zero emissioni con un’autonomia urbana di circa 50 km in modalità full electric con una singola ricarica.

Le varianti ibride e-Hybrid hanno anche contribuito ai risultati di maggio

A bordo delle Jeep Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee, il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off-road del marchio di Stellantis esprime equilibrio tra piacere di guida e una maggiore attenzione per l’ambiente.

Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia dell’azienda verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con le versioni ibride e-Hybrid di Compass e Renegade, porta d’accesso al mondo elettrificato.

Con questi due modelli, infatti, il marchio americano offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione, confermando il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione Zero emissioni, 100% Libertà.