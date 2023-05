Jeep svela la sua tecnologia avanzata per la guida autonoma fuoristrada

Jeep ha offerto un’anteprima della sua tecnologia avanzata per la guida autonoma fuoristrada, in occasione della giornata statunitense dedicata ai veicoli a guida autonoma. Si tratta di un sistema basato sull’intelligenza artificiale (AI) che permette ai SUV del marchio americano di affrontare vari tipi di terreno senza l’intervento del conducente.

Un team guidato da Neda Cvijetic, responsabile dell’AI e della guida autonoma di Stellantis, il gruppo che controlla Jeep, ha testato a Moab, nello Utah, i prototipi più recenti della tecnologia per la guida autonoma fuoristrada, installati su due Jeep Grand Cherokee 4xe elettrificate. Questi sistemi sono stati sviluppati in esclusiva per il marchio Jeep e sono pensati per migliorare l’esperienza di guida sia degli appassionati di off-road che dei clienti che si avventurano per la prima volta al di fuori delle strade asfaltate. Queste tecnologie, inoltre, potranno essere utili anche nelle condizioni più impegnative durante la guida quotidiana.

Il marchio Jeep è all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma fuoristrada e, con la sua gamma di SUV 4xe, si propone come il leader mondiale della mobilità elettrica off-road. “Nello stesso modo in cui la nostra elettrificazione 4xe porta la capacità fuoristrada del marchio Jeep a nuovi livelli, questi sistemi avanzati per la guida fuoristrada aiuteranno più clienti in più paesi in tutto il mondo a unirsi e godersi l’avventura”, ha dichiarato Christian Meunier, CEO del marchio Jeep.

Dunque ancora una volta Jeep dimostra di essere particolarmente interessato alle nuove tecnologie che migliorano la guidabilità dei propri veicoli facilitando la vita dei suoi clienti ma senza snaturare le proprie caratteristiche e soprattutto migliorando ulteriormente le capacità off-road delle sue vetture. vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di ciò nel corso delle prossime settimane.