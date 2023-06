Stellantis: leader del mercato elettrificato in Spagna a maggio

Stellantis guida il mercato elettrificato in Spagna. Il gruppo ha chiuso il mese di maggio con 2.591 immatricolazioni di veicoli elettrificati (100 per cento elettrici e ibridi plug-in) in Spagna, pari a una quota di mercato del 23,5 per cento. Inoltre, quest’anno, i suoi marchi hanno aggiunto 11.348 unità immatricolate di questo tipo di veicolo, il che si traduce in una quota di mercato del 23,8 per cento.

Stellantis guida il mercato elettrificato in Spagna. Il gruppo ha chiuso il mese di maggio con 2.591 immatricolazioni

Stellantis vende attualmente in Spagna più di 40 modelli elettrificati dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, coprendo praticamente tutti i segmenti di mercato, dalle auto urbane compatte ai SUV, berline, 4×4 o supercar. Nel mercato dei veicoli 100% elettrici, Stellantis è in testa, con 5.835 immatricolazioni finora quest’anno (26% del mercato). La Fiat 500e è tra i tre modelli 100% elettrici più venduti in Spagna.

Inoltre, nei primi cinque mesi del 2023, Stellantis ha registrato 5.513 immatricolazioni di auto ibride plug-in, con una quota del 21,8 per cento collocando tre modelli nella Top 5 di questo mercato: Peugeot 3008 Plug-in Hybrid, Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid e Jeep Compass.

Allo stesso modo, Stellantis è leader di mercato nei veicoli commerciali 100 per cento elettrici, con Peugeot, Citroën e Opel che guidano la classifica dei marchi in questa categoria a maggio e una quota del 54,7 per cento. Finora quest’anno il Gruppo automobilistico ha registrato 2.178 immatricolazioni in questo mercato e una quota del 54,5 per cento. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso nell’elettrificazione in Spagna e nel mondo. Dunque dalla Spagna ancora buone notizie per il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares.