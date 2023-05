Nuova Alfa Romeo 169: ecco come sarà l’ammiraglia con cui il Biscione sfiderà le tedesche

Alfa Romeo è un marchio storico dell’automobilismo italiano, famoso per le sue auto sportive e dal design inconfondibile. Tra i suoi progetti più ambiziosi c’è quello di realizzare una nuova ammiraglia, una berlina di segmento E che possa competere con le rivali tedesche come Audi A6, BMW Serie 5 e Mercedes Classe E. Si tratterà di un’auto che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2027 e che rappresenterebbe il meglio di quello che la casa del Biscione ha da offrire in termini di prestazioni, tecnologia, lusso e piacere di guida. La futura ammiraglia Alfa Romeo potrebbe chiamarsi nuova Alfa Romeo 169, riprendendo il nome di un progetto mai realizzato negli anni 2000.

Nuova Alfa Romeo 169: ecco come sarà la futura ammiraglia del Biscione che dovrebbe arrivare nel 2027

Ma ovviamente al momento si tratta solo di una voce. Il nome dunque potrebbe essere benissimo un altro. A prescindere dal nome si tratterebbe di una berlina lunga circa 4,9 metri, con una linea sportiva e dinamica, che riprenderebbe alcuni elementi stilistici tipici delle Alfa Romeo, come il trilobo anteriore, i fari a LED e il lunotto inclinato. La carrozzeria potrebbe essere disponibile anche in versione station wagon, per ampliare la clientela potenziale.

La futura ammiraglia nuova Alfa Romeo 169 sarà basata su una versione evoluta della piattaforma Giorgio, già utilizzata per la Giulia e lo Stelvio che prende il nome di STLA Large. Questa architettura sarà utilizzata solo ed esclusivamente per versioni elettriche al 100 per cento. La gamma dei propulsori potrebbe spaziare da 350 a 800 CV, con le versioni Quadrifoglio che potrebbero arrivare fino a 1.000 CV. La trazione sarebbe anteriore o integrale (Q4) e il cambio sarebbe automatico a otto rapporti.

La futura ammiraglia nuova Alfa Romeo 169 sarà dotata di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sia per quanto riguarda la sicurezza che l’infotainment. L’abitacolo sarebbe spazioso e confortevole, con materiali di qualità e finiture curate. Non mancherebbero i sistemi di assistenza alla guida e i servizi connessi.

La futura ammiraglia Alfa Romeo sarà un’auto che punterebbe a rilanciare il marchio nel segmento E, dove è assente dal 2007, quando è stata dismessa la 166. Si tratterà di un’auto che esprimerà la passione per la guida tipica delle Alfa Romeo, ma anche l’attenzione per l’ambiente e l’efficienza energetica. Il prezzo di partenza potrebbe essere in linea con quello delle concorrenti tedesche. La vettura probabilmente sarà sviluppata negli USA per fare breccia nel cuore dei clienti di quell’importante mercato. Molto probabilmente però il luogo di produzione sarà ancora una volta l’Italia.